Carnevale di Venezia 2026, programma ed eventi da non perdere

È tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell'anno: il Carnevale di Venezia . In programma dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026 , l'imperdibile evento veneziano vanta quest'anno un calendario ricco di appuntamenti, tra calli, piazze e canali della città lagunare. L'edizione 2026 in particolare celebra l’anno olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina con il tema “Olympus – Alle origini del gioco”: un omaggio alla storia antica del gioco e della competizione, tra mito, arte, sport e festa popolare. Dal Gran Ballo di apertura alle sfilate d’acqua, dalle parate di carri allegorici agli incontri culturali, Venezia si prepara ad accogliere residenti e visitatori da tutto il mondo.

Il programma del Carnevale di Venezia

Il ricco calendario del Carnevale di Venezia prende il via con l'apertura ufficiale, in programma sabato 31 gennaio. La manifestazione si aprirà in Piazza San Marco con la sfilata e il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, tra eleganza storica e atmosfera festosa. Seguiranno poi il Contest della Maschera più bella, spettacoli di strada e attività culturali, che sanciranno ufficialmente l'inizio delle celebrazioni.

Il programma prosegue il giorno successivo, domenica 1° febbraio, con la Festa Veneziana sul Canal Grande: uno dei momenti più suggestivi del Carnevale, con la tradizionale celebrazione sull’acqua accompagnata dal suggestivo corteo di gondole lungo il Canal Grande. Durante il Carnevale sono previste, tra gli altri anche il Venice Carnival Street Show, con spettacoli itineranti nel centro storico, laboratori di decorazione delle maschere veneziane, incontri culturali nei musei e negli spazi cittadini, performance artistiche, concerti e spettacoli teatrali sparsi nei principali teatri di Venezia e Mestre.

Gli eventi da non perdere

Oltre alle attività diurne, il Carnevale 2026 sarà animato anche da una serie di eventi serali esclusivi, tra cui il Carnival Official Dinner Show, uno spettacolo-cena nella storica Ca’ Vendramin Calergi, con repliche nelle serate principali del Carnevale. Tra le iniziative da non perdere troviamo anche gli eventi di chiusura dell’edizione, tra sfilate di carri a Zelarino, spettacoli, arte e musica. E non può mancare la serata conclusiva dell’Official Dinner Show “Il Canto di Ambrosia”.