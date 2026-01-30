Carnevale di Ivrea 2026, programma ed eventi da non perdere

È quasi tutto pronto per uno dei carnevali più antichi e spettacolari d’Italia, quello di Ivrea, in Piemonte. Il culmine, come ogni anno, arriverà con la celebre Battaglia delle Arance, un'esperienza davvero unica da seguire in giro per la città nell'arco di tre giornate, ovvero domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 sempre a partire dalle 14 in punto. Ma sono tanti altri gli eventi in programma da non perdere. Ecco quali.

La prima giornata

Diversi eventi sono in programma anche prima della classica Battaglia delle Arance. Domenica 1° febbraio, ad esempio, alle ore 9 si parte con le “fagiolate”, la distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate di Bellavista (piazza I° Maggio) e San Giovanni (piazza Boves). Poi è prevista la presa in consegna del “Libro dei Verbali” presso lo studio della Gran Cancelliera di Piazza Lamarmora. In questa circostanza il Sostituto della Gran Cancelliera prenderà in consegna dalla Gran Cancelliera proprio il “Libro dei Verbali” sul quale verranno annotati tutti gli accadimenti del Carnevale. Alle 11.30 è prevista la cerimonia della Prise du Drapeau in Piazza di Città unitamente alla cerimonia militare della consegna della bandiera dello Stato Maggiore all’inizio di ogni campagna, seguita dalla parata dello Stato Maggiore e dei Pifferi e Tamburi. Alle 12.30 ecco previsto il pranzo di apertura del Carnevale, mentre alle 14.30 c’è lAlzata degli Abbà, con il corteo che si reca presso l’abitazione di ciascun Abbà, i piccoli Priori rappresentanti delle parrocchie cittadine, per la cerimonia dell’Alzata.

Domenica 8 febbraio

Domenica 8 febbraio si parte ancora, dalle ore 9, con le “fagiolate e la distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate di Montenavale, Torre Balfredo (Via Grandina), Cuj dij Vigne (Via Lago San Michele) e Santi Pietro e Donato (Via San Pietro Martire). Alle 10 al via c’è la parata dei carri da getto nelle vie del centro cittadino con la presentazione in piazza del Rondolino. Fino alle 17 spazio al mercatino degli aranceri in piazza Ottinetti. Alle 12 va in scena la riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio, mentre alle 12.30 c’è il pranzo della Croazia in Borghetto. Con le 14.30 scatta ancora l’Alzata degli Abbà.

Giovedì 12 febbraio

Giovedì 12 febbraio è in programma, dalle ore 9, la visita del Generale con lo Stato Maggiore, Pifferi e Tamburi e gli Alfieri alle scuole di Ivrea mentre il termine della visita sarà presso la scuola elementare Fiorana per il tradizionale pranzo. Alle 14 ecco il passaggio dei poteri in Piazza di Città mentre nel Palazzo Municipale il Sindaco affiderà simbolicamente i poteri civili della Piazza al Generale. Alle 14.30 si svolge la salita del Generale a Cavallo e la marcia del Corteo Storico da Piazza di Città. Alle 15 spazio alle feste dei bambini in piazza Ottinetti e in piazza Maretta, per poi dare luogo alla partenza della Marcia che procede così: corso Cavour, corso Nigra, Borghetto, piazza Gioberti, via Arduino, via Palestro, corso Massimo d’Azeglio fino alla Chiesa di San Lorenzo per poi tornare in centro e raggiungere piazza Castello attraverso via Palma e via delle Torri. Alle 17.30 è prevista la visita degli Abbà al Sindaco presso il Municipio. Alle 18.30 al via la cerimonia di Investitura degli Oditori e degli Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese in Municipio. Quindi, alle 21, al via la sfilata e l’esibizione di bande e gruppi ospiti nel centro storico.

Sabato 14 febbraio

Sabato 14 febbraio, si parte molto presto (8.15) con la visita del Generale, del Sostituto della Gran Cancelliera e dello Stato Maggiore alle Autorità Militari. Alle 11 è prevista la parata della Scorta d’Onore della Mugnaia in piazza Ottinetti mentre dalle 15 al via un'ora con i Citoyens che prevede una passeggiata nei luoghi del Carnevale sempre a partire da piazza Ottinetti. Alle 21 da non perdere la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Palazzo Municipale cui seguirà la marcia del Corteo Storico con tanto di fiaccolata goliardica e sfilata delle squadre degli aranceri a piedi. Alle 22.30 ci sarà un emozionante spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia, mentre alle 23 via alle danze con le feste degli aranceri nelle rispettive piazze.

Domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio si entra nel vivo. Alle 9 sono in programma le “fagiolate” con la distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate del Castellazzo (piazza Maretta), San Lorenzo (Ex Polveriera), via Dora Baltea e San Bernardo (piazza della Chiesa). Dopo ecco il giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in piazza Castello e la visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo in piazza Maretta. Alle 10.30 c’è la cerimonia della Preda in Dora sul Ponte Vecchio mentre alle 11 è prevista la sfilata dei gruppi ospiti sul Lungo Dora e la presentazione in Piazza di Città. Dalle 13 si parte con l’inquadramento dei Carri da getto in corso M. d’Azeglio e con la preparazione alla Battaglia delle Arance. Alle ore 14 il momento tanto atteso, l’inizio della Marcia del Corteo Storico da Piazza di Città e sfilata dei gruppi ospiti e la Battaglia delle arance. Le nove Squadre a piedi movimenteranno la Battaglia con i tiratori sui Carri da Getto nelle piazze di tiro, ovvero piazza Ottinetti, Piazza di Città, Borghetto, piazza del Rondolino e piazza Freguglia. Alle 15 ecco la sfilata e l’esibizione di gruppi di sbandieratori in corso Massimo d'Azeglio.

Lunedì 16 febbraio

Lunedì 16 febbraio la giornata scatta alle 09.30 con le zappate degli Scarli e con il Generale che accompagna le coppie di sposi designate sul luogo dove sarà innalzato lo Scarlo. Alle 12.30 va in scena la cerimonia della consegna dell’Albero della Libertà in Piazza di Città mentre alle 13 c’è spazio per il trofeo Pich e Pala in Piazza di Città e per la sfida di tiro lungo dell’arancia. Dalle 14 via alla marcia del Corteo Storico a piedi e visita alle squadre degli aranceri: Tuchini del Borghetto, Mercenari, Diavoli, Pantere, Credendari, Scacchi, Arduini, Asso di Picche e Morte. Quindi scatta la Battaglia delle arance tra piazza Ottinetti, Piazza di Città, Borghetto, piazza del Rondolino e piazza Freguglia.

Martedì 17 febbraio

Martedì 17 febbraio alle 11 parte il Palio degli Aranceri in piazza Ottinetti, mentre alle 14 scatta l’inizio della Marcia del Corteo Storico e la sfilata dei gruppi ospiti prima del nuovo round della Battaglia delle arance. Alle 18 ecco la premiazione delle Squadre degli aranceri a piedi e dei carri da getto in Piazza di Città. Dopo le 20 parte il Corteo Storico per l’abbruciamento degli Scarli (rogo di pali coperti di erica) delle Parrocchie di San Maurizio, Sant’Ulderico e San Lorenzo e alle 21. 30 ecco l’abbruciamento dello Scarlo della Parrocchia San Salvatore alla presenza della Vezzosa Mugnaia in Piazza di Città. Alle 22.45 spazio al tradizionale saluto “Arvédze a giòbia ‘n bot” in piazza Ottinetti. Quindi, dopo la fine della marcia in piazza Ottinetti, il Generale e lo Stato Maggiore tenendosi a braccio e cantando la Canzone del Carnevale si recano di corsa al Palazzo Municipale. Alle 23 ecco il verbale di chiusura in Piazza di Città.