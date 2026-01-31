Carnevale di Putignano 2026, programma ed eventi da non perdere

In Puglia il mese di febbraio è caratterizzato dall'imperdibile Carnevale di Putignano. Giunto alla sua 632esima edizione, l'evento organizzato nel comune in provincia di Bari rappresenta uno dei carnevali più antichi d'Europa. Fino al 17 febbraio 2026 Putignano vivrà un periodo davvero speciale di festa, cultura e tradizione, con oltre un centinaio di appuntamenti che abbracciano riti identitari, cartapesta, musica e spettacoli. Quella in programma quest’anno sarà un’edizione che, raccontano gli organizzatori, “segna il ritorno all’anima più autentica del Carnevale, tra riti collettivi e pranzi di piazza, serenate di San Valentino, feste irriverenti e la riapertura del Teatro Comunale in modalità pista da ballo”. Ma ecco quali saranno i principali eventi in programma per il carnevale di Putignano? Vediamoli insieme.

Sfilate e spettacoli

Le sfilate si svolgeranno domenica 1° febbraio alle ore 15, sabato 7 febbraio alle ore 19, domenica 15 febbraio alle ore 11 e martedì 17 febbraio alle ore 19. Come non segnalare i “giovedì satirici” che tornano a popolare le di Putignano tra tarantella, pizzica e tamburelli, oppure ancora la Festa dell'Orso (il 2 febbraio) e i riti finali del 17 febbraio. Grande protagonista della 632esima edizione sarà il Teatro Comunale, al centro di un programma specifico di eventi gratuiti come i veglioncini per bambini (5-12-14 febbraio) e le serate danzanti di diverso tipo. Tra i nomi più importanti che saliranno sui tre palchi nei giorni delle sfilate principali ci saranno BigMama (7 febbraio); Nina Zilli (1° febbraio); Madman (7 febbraio) e il Canzoniere Grecanico Salentino (15 febbraio). L'8 febbraio, inoltre, l'intera comunità si ritroverà nel centro storico per un pranzo di Comunità - “200 piatti, un tavolo”, un momento di convivialità attorno a un'unica lunga tavolata che accoglierà oltre 200 persone, attraversando le vie della città per celebrare il senso di appartenenza e condivisione che caratterizza il Carnevale.

Gli appuntamenti da non perdere

Accanto alle quattro giornate principali di sfilata, come detto, il Carnevale di Putignano propone un ricco calendario di eventi. Gli appuntamenti da segnare sul calendario sono:

1° febbraio – Prima grande sfilata

– Prima grande sfilata 2 febbraio – Festa dell'Orso

– Festa dell'Orso 5 febbraio – Giovedì delle Donne Sposate | Ballare a Teatro

– Giovedì delle Donne Sposate | Ballare a Teatro 7 febbraio – Seconda grande sfilata

– Seconda grande sfilata 8 febbraio – Pranzo di Comunità - “200 piatti, un tavolo” | Ballare a Teatro

– Pranzo di Comunità - “200 piatti, un tavolo” | Ballare a Teatro 12 febbraio – Giovedì dei Cornuti | Ballare a Teatro

– Giovedì dei Cornuti | Ballare a Teatro 13 febbraio – Ballare a Teatro

– Ballare a Teatro 14 febbraio – San Valentino con serenate nel centro storico | Ballare a Teatro

– San Valentino con serenate nel centro storico | Ballare a Teatro 15 febbraio – Terza grande sfilata

– Terza grande sfilata 16 febbraio – Estrema Unzione del Carnevale | Ballare a Teatro

– Estrema Unzione del Carnevale | Ballare a Teatro 17 febbraio – Quarta grande sfilata e Gran Finale