Febbraio è ufficialmente iniziato segnando l'inizio della stagione più colorata e festosa dell’anno: il Carnevale 2026 . Tradizioni, maschere, sfilate e carri allegorici accompagneranno le settimane che precedono la Quaresima, con feste e celebrazioni che animeranno molte città italiane culminando con il Martedì Grasso a metà mese.

Le date del Carnevale 2026

Il periodo carnevalesco segue il calendario liturgico legato alla Pasqua e, per questo, non ha una data fissa. Per l'edizione 2026, alcuni degli eventi legati al Carnevale sono iniziati già a fine gennaio. È il caso ad esempio di Venezia, dove il celebre carnevale è iniziato il 31 gennaio portando nelle strade della città lagunare performance, spettacoli e cortei, che proseguiranno per oltre due settimane. In molte località italiane il Carnevale viene celebrato con appuntamenti organizzati già a partire dai primi giorni di febbraio, con sfilate ed eventi che accompagnano la comunità fino al cuore delle celebrazioni. Ma le date che contraddistinguono l’apice della stagione carnevalesca nel 2026 sono:

Giovedì Grasso (12 febbraio 2026) : Si tratta del giorno simbolico per festa e sfilate in molte città italiane.

: Si tratta del giorno simbolico per festa e sfilate in molte città italiane. Domenica di Carnevale (15 febbraio 2026) : Rappresenta il momento principale delle celebrazioni pre-quaresimali.

: Rappresenta il momento principale delle celebrazioni pre-quaresimali. Martedì Grasso (17 febbraio 2026): Si tratta del giorno che tradizionalmente segna la fine del Carnevale, con l’ultima grande giornata di feste, coriandoli e maschere in tutto il Paese.

Il Martedì Grasso

Il Martedì Grasso, che quest'anno cade il 17 febbraio, è l'evento conclusivo che segna la fine del Carnevale. Il giorno successivo, il 18 febbraio, ha inizio la Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri. Oltre alle date canoniche, molte città italiane celebrano il Carnevale con eventi ormai diventati celebri a livello internazionale. Primo fra tutti, è il Carnevale di Venezia, tra balli in costume, cortei acquatici e spettacoli diffusi. Ma anche quello di Viareggio, con le sue iconiche sfilate dei carri allegorici, rappresenta uno degli appuntamenti più amati del periodo carnevalesco. In altre località come Putignano e Ivrea, le celebrazioni rinnovano tradizioni secolari con spettacoli, eventi per famiglie e momenti di festa nelle piazze.