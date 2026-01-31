Offerte Sky
Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere

Dal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ma quali sono gli eventi da non perdere? Vediamoli insieme

È tutto pronto per la 153ª edizione del Carnevale di Viareggio, uno degli eventi più iconici e attesi dell'anno. Dal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ogni anno il Carnevale di Viareggio attira migliaia di turisti e visitatori da tutta Italia e anche dall'estero. Ma quali sono gli eventi da non perdere? Vediamoli insieme.

Il Carnevale di Viareggio 2026

Evento simbolo della tradizione popolare italiana, il Carnevale di Viareggio 2026 rappresenta una delle feste più affascinanti e attese d'Italia, in grado di combinare l’antica passione per le maschere alla creatività contemporanea. Momento clou della manifestazione è sicuramente la sfilata dei carri allegorici che mettono in scena i grandi temi del presente con ironia e maestria artigianale. Ma non solo. Il Carnevale di Viareggio è un vero e proprio festival di satira, arte e spettacolo, tra feste rionali, musica, DJ set, balli e specialità gastronomiche locali.

Gli eventi da non perdere

Cuore della manifestazione è, come da tradizione, il Circuito sui Viali a Mare, dove sfileranno i maestosi carri allegorici in cartapesta. Ecco gli appuntamenti da segnare sul calendario:

  • Domenica 1° febbraio 
    Sfilata di apertura con il tradizionale triplice colpo di cannone e grande spettacolo pirotecnico finale.

  • Sabato 7 febbraio
    Secondo corso mascherato in notturna, per ammirare i carri illuminati contro il cielo della Versilia.

  • Giovedì 12 febbraio (Giovedì Grasso) 
    Sfilata notturna con animazione musicale e uno spettacolo di droni al termine dell’evento.

  • Domenica 15 febbraio 
    Quarto corso mascherato pomeridiano.

  • Martedì 17 febbraio (Martedì Grasso)
    Quinta sfilata, trasmessa in diretta televisiva nazionale su Rai3 con animazione in piazza e musica prima del corteo.

  • Sabato 21 febbraio 
    Sesta e ultima sfilata in notturna, con proclamazione dei vincitori e spettacolo pirotecnico di chiusura che suggella l’edizione 2026.

