Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere

È tutto pronto per la 153ª edizione del Carnevale di Viareggio, uno degli eventi più iconici e attesi dell'anno. Dal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ogni anno il Carnevale di Viareggio attira migliaia di turisti e visitatori da tutta Italia e anche dall'estero. Ma quali sono gli eventi da non perdere? Vediamoli insieme.