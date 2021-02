2/17 ©Getty Images

Tra i dolci più famosi ci sono le chiacchiere, diffuse in molte Regioni con i nomi più disparati: Bugie in Piemonte, Grostoli in Trentino, Frappe nel Lazio e nelle Marche, Cenci in Toscana, Meraviglias in Sardegna e Fiocchetti in Romagna

Carnevale: i piatti tipici nel mondo