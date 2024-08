The Bayesian, da cosa deriva il nome dello yacht naufragato

La statistica bayesiana

La barca, “The Bayesian”, come sottolinea un articolo de “Il Sole 24 Ore”, richiama il teorema di Bayes, matematico e ministro presbiteriano britannico che deve la sua fama ai suoi studi nel campo della matematica e della filosofia, noto soprattutto nella statistica per il teorema che porta il suo nome, basato sulla “probabilità condizionata” e sull'importanza dell'aggiornamento continuo delle probabilità nell'analisi dei dati e nelle decisioni umane. Lo yacht, così come probabilmente la strategia aziendale di Lynch, sono dedicate proprio alla “formula” attribuita a Bayes che discende da due risultati fondamentali della teoria della probabilità: il teorema della probabilità composta e il teorema della probabilità assoluta. Teorema che, solitamente, viene impiegato per calcolare la probabilità di una causa che ha provocato l'evento verificato. La statistica bayesiana è, infatti, un invito ad un aggiornamento costante e continuo delle conoscenze che pervadono tutte le decisioni umane e valuta la probabilità come un passaggio di conoscenza che si aggiorna in maniera costante specie alla luce di nuove informazioni. E che consente di incorporare informazioni a priori nell'analisi dei dati, essendo particolarmente adatta per affrontare situazioni caratterizzate da alta incertezza, dove le informazioni sono limitate e soggette a cambiamenti anche piuttosto rapidi. “The Bayesian” fa riferimento al tipo di statistica più utile ed efficace per quantificare l'incertezza e prendere decisioni in condizioni di informazione non completa oltre che in situazioni estreme, come può essere un naufragio. Una connessione ed una metafora forti pensando anche a quanto successo in mare al veliero.