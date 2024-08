Naufragio Palermo, le possibili cause dell'affondamento della Bayesian

In attesa delle indagini sul naufragio dello yacht extralusso davanti alla costa di Porticello, proviamo a capire le dinamiche che possono portare una imbarcazione di grandi dimensioni a inabissarsi in pochi minuti. L'ipotesi è una sfortunata combinazione di più fattori: un evento meteo estremo, come un tornado, e alcune caratteristiche strutturali, tra cui forse - nel caso specifico - quel maestoso albero in alluminio di 76 metri. Abbiamo chiesto il parere di un esperto perito nautico, Luca Marziale