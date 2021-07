8/12 ©Ansa

Sulla questione si è espresso anche il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini: "Credo sia normale su un tema importante come" il Green pass "avere sensibilità differenti, è capitato anche in passato. Sono fiduciosa che anche su questo tema si troverà una soluzione unitaria. Se non vogliamo tornare a dover chiudere il Paese non possiamo perdere tempo e non possiamo accontentarci dei risultati buoni che abbiamo raggiunto. Dobbiamo fare uno scatto in avanti"