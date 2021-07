Olimpiadi Tokyo 2020, primo caso di Covid nel Villaggio Olimpico

La persona risultata positiva al coronavirus è stata messa in isolamento in un hotel per 14 giorni. "Non sappiamo se fosse vaccinata o meno", ha ammesso il direttore generale dei Giochi, Toshiro Muto. "Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire focolai", ha detto Seiko Hashimoto, direttrice del comitato organizzativo

A sei giorni dall’inizio dei Giochi di Tokyo, nel Villaggio Olimpico è stato rilevato il primo caso di Covid-19. Lo hanno annunciato gli organizzatori, spiegando che si tratta di un funzionario che è stato messo in quarantena in un hotel per 14 giorni. "Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire focolai", ha detto Seiko Hashimoto, direttrice del comitato organizzativo delle Olimpiadi ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - GLI ATLETI ITALIANI A TOKYO - IL CALENDARIO: DARE E ORARI (ITALIANI) DELLE GARE )

“Non sappiamo se fosse vaccinato”

leggi anche

Olimpiadi 2020, la fiamma olimpica arriva a Tokyo nello stadio vuoto

La positività al Covid del funzionario non è emersa all'arrivo in aeroporto ma al test effettuato all'ingresso del Villaggio ad Harumi. "Non sappiamo se questa persona fosse vaccinata o meno", ha ammesso il direttore generale dei Giochi, Toshiro Muto, il quale ha ricordato che "gli sportivi saranno sottoposti a test quotidiani per il Covid e se qualcuno risulterà positivo sarà posto in isolamento immediato, che abbia avuto o meno contatti". “Se si presenta un focolaio, ci assicuriamo di avere un piano di risposta - ha detto poi ancora Hashimoto - Gli sportivi che si recano in Giappone probabilmente sono molto preoccupati e questa è la ragione per la quale dobbiamo mostrare la massima trasparenza".