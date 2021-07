La fiamma olimpica è arrivata a Tokyo. In una mattina piovosa, a due settimane esatte dall'apertura dei Giochi, la fiamma è stata portata sul palco in una lanterna e consegnata al governatore di Tokyo, Yuriko Koike. Il pubblico è stato tenuto lontano per le ferre norme sul distanziamento. Ieri l'annuncio che le gare non avranno pubblico sugli spalti di molti impianti.