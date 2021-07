10/10 ©Ansa

Il ripristino dei controlli sanitari all'arrivo in Sardegna è stato chiesto anche dai presidenti provinciali degli Ordini dei medici. “Le misure messe in atto nei mesi precedenti svevano dato dei buoni risultati – annunciano Giuseppe Chessa (Cagliari), Maria Maddalena Giobbe (Nuoro), Antonio Sulis (Oristano) e Nicola Addis (Sassari) – per cui, a nostro parere, così come espresso da illustri colleghi virologi ed epidemiologi, sarebbe opportuno ripristinare tali controlli per chi arriva in Sardegna dall’estero”