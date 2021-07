Covid, ecco i focolai attivi in Italia e le zone rosse

1/12 ©Ansa

Aumentano i contagi di Covid-19 in Italia. Sono diversi i focolai sparsi in tutto il Paese, dove in alcune aree si opta anche per l’istituzione di zone rosse, come in Sicilia e in Calabria. Ecco qual è la situazione nel nostro Paese

Covid, Brusaferro: agosto verso 10% occupazione intensive e reparti