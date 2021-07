10/15 ©Ansa

Ma l’allentamento non riguarda la Francia. I viaggiatori che arrivano in Inghilterra dal Paese transalpino dovranno restare in quarantena per 10 giorni a casa o in altri alloggi, anche se completamente vaccinati contro Covid-19. Ciò a seguito della persistente presenza in Francia di casi della variante Beta, identificata per la prima volta in Sudafrica