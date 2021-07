Covid Uk, oggi è il 'Freedom Day': stop alle restrizioni

Via libera all'allentamento delle restrizioni nonostante i contagi in aumento e le perplessità di alcuni scienziati e politici. Possono riaprire gli auditorium e gli stadi a pieno regime, così come le discoteche e il servizio bar nei pub. Indossare la mascherina non è più obbligatorio sui mezzi di trasporto e nei negozi

Le riaperture in Uk

A partire dalla mezzanotte ora locale (l'1:00 in Italia) è scattato quindi il via libera per la riapertura di auditorium e stadi a pieno regime, per le discoteche e per il servizio bar nei pub. Stop al limite di un numero massimo di persone che possono radunarsi. Indossare la mascherina non è più obbligatorio sui mezzi di trasporto e nei negozi. Anche il telelavoro non è più obbligatorio. Scozia e Galles, invece, mantengono l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e sui trasporti.