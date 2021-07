Uk, Johnson fa dietrofront e si isola dopo contatto con un positivo

Inizialmente il primo ministro britannico aveva scelto di non andare in isolamento (come prevedono le regole in vigore nel Paese) in seguito al contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, positivo al Covid. Il premier sembrava volesse aderire a un “programma pilota” del Sistema sanitario nazionale per continuare a lavorare a Downing Street sottoponendosi a test quotidiani. Dopo le dure critiche dall’opposizione, il cambio di rotta: andrà in quarantena Condividi:

Dopo ore di polemiche, il primo ministro britannico Boris Johnson ha deciso di andare in quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo al Covid. Il primo ministro si isolerà nella residenza del premier a Chequers. In un primo momento il premier aveva invece fatto sapere che non si sarebbe messo in auto isolamento, partecipando invece a un "programma pilota" del Servizio sanitario che invece dell'isolamento prevede il test quotidiano, in modo da poter continuare a lavorare a Downing Street. La vicenda aveva scatenato le critiche dell’opposizione. Ora il passo indietro, alla vigilia delle riaperture nel Regno Unito fissate per domani.

La positività di Javid vedi anche Covid, Freedom Day UK: stop restrizioni dal 19 luglio. Ecco le regole Dopo che ieri il ministro britannico della Salute da poco nominato, Sajid Javid, è andato in quarantena essendo risultato positivo al Covid-19, si è ipotizzato che una serie di suoi colleghi di governo e funzionari si sarebbero auto isolati per 10 giorni, come al momento prevedono le regole in vigore nel Paese. Ma Johnson e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak sono stati contattati dal servizio tracciamento del Sistema sanitario nazionale per includerli nel programma pilota che prevede, in alternativa all'isolamento, test quotidiani. "Vi parteciperanno per poter continuare a lavorare", aveva spiegato un portavoce di Downing Street. Al momento sono circa 20 gli enti e le aziende coinvolte nel “programma alternativo”, tra questi c'è Downing Street oltre che Network Rail (le ferrovie), Transport for London (il sistema di trasporto pubblico londinese), Heathrow Airport e Border Force, riferisce Sky News. Dopo le polemiche anche Sunak ha scelto di isolarsi, come Johnson.