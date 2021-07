Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 luglio. LIVE

Spaventa la variante Delta, crollano le prenotazioni delle vacanze. In Gb 54.674 contagi, mai così alti in 6 mesi. Pressing delle Regioni per cambiare i criteri per definire i colori. Tra i parametri che potranno essere tolti, c'è l'incidenza dei casi. Al momento sono 19 le Regioni a rischio moderato, mentre Provincia autonoma di Trento e Valle D'Aosta sono a rischio basso ( CHI PUÒ CAMBIARE COLORE ). Sono in aumento i casi giornalieri in Italia: l'ultimo bollettino conta 3.121 contagi su 244.797 tamponi (tasso di positività 1,3%). ( BOLLETTINO GRAFICHE ). L'Ue supera gli Usa per numero di vaccinati: 55,5% contro 55,4%. Intanto, nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi oggi i primi due atleti dopo che ieri erano risultate contagiate 15 persone legate in vari modi ai Giochi. Quasi 114mila francesi in piazza contro la "dittatura sanitaria" imposta da Macron che ha voluto una stretta anche su 'Green pass' e ingressi. A Mikonos scatta il coprifuoco dall'1 alle 6 del mattino e viene bandita la musica da bar, club e ristoranti.