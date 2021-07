Covid, a Tokyo primi due atleti positivi nel Villaggio Olimpico

I tre casi rilevati finora all'interno della struttura "fanno parte dello stesso team". Lo ha spiegato Pierre Ducrey, direttore aggiunto dei Giochi, senza rivelare a quale Paese e a quale disciplina appartenga la squadra coinvolta. Sono 55 in totale dall'1 luglio i positivi al coronavirus comunicati dagli organizzatori Condividi:

Primi due atleti positivi al coronavirus nel Villaggio Olimpico di Tokyo 2020: lo hanno reso noto gli organizzatori. La notizia arriva dopo che ieri sono stati registrati 15 contagi da Covid nella capitale giapponese, tra le persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso segnalato all'interno del Villaggio Olimpico, che però non riguardava atleti. Salgono dunque a tre i casi di Covid confermati nel Villaggio Olimpico, , secondo quanto risulta dalla lista sul sito ufficiale delle Olimpiadi. I tre casi di Covid-19 rilevati all'interno del Villaggio Olimpico di Tokyo - ieri un funzionario, oggi due atleti - "fanno parte dello stesso team". Lo ha spiegato in conferenza stampa Pierre Ducrey, direttore aggiunto dei Giochi, senza rivelare a quale Paese e a quale disciplina appartenga la squadra coinvolta.

Finora 55 i casi Covid legati ai Giochi dall'1 luglio approfondimento Olimpiadi di Tokyo, tutto quello che c'è da sapere Fuori dal Villaggio, invece, i casi comunicati nella giornata di oggi sono 10 e c'è anche un altro atleta. I nomi e le nazionalità dei positivi al coronavirus non sono stati resi noti. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 inizieranno venerdì 23 luglio e cresce la preoccupazione per il pericolo di diffusione del coronavirus, con 55 casi collegati ai Giochi finora confermati dall'1 luglio. Il capo del Cio Thomas Bach ha puntualizzato che le misure anti-Covid "stanno funzionando", a partire dai test quotidiani agli atleti, che in caso di positività verranno isolati. Bach ha ammesso e "compreso lo scetticismo" che circola nel Paese, ma allo stesso tempo ha lanciato un "appello al popolo giapponese perché dia il benvenuto agli atleti.