I nuovi contagi in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 17 luglio, sono 3.121. In leggera crescita sia le rianimazioni (+1), che i ricoveri ordinari (+23). I tamponi effettuati sono 244.797, con il tasso di positività che si attesta all'1,3%, in calo rispetto all'1,4% del giorno precedente