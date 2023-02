Paramount+ ha rinnovato la serie tv 1923 per una seconda stagione

Paramount Plus continuerà a raccontare le vicissitudini della famiglia Dutton, soprattutto perché il pubblico ha dimostrato grande apprezzamento sia per la serie originale Yellowstone sia per 1923, che rappresenta il prequel della saga ambientata nel Montana . È stata infatti confermata la decisione di rinnovare la serie tv per una seconda stagione.

Il rinnovo di 1923

approfondimento

Yellowstone 5 tornerà nell'estate 2023: l'annuncio di Paramount

La seconda stagione di 1923, in realtà, non è mai stata messa in discussione da quando è andata in onda la prima, considerando il fatto che la premier del prequel di Yellowstone è stata la più vista di sempre su Paramount plus negli Stati Uniti, con una capacità di attrazione di 7.4 milioni di telespettatori totali tra la piattaforma di streaming e le anteprime sui servizi tradizionali. Numeri davvero enormi che lasciavano presagire una seconda stagione e, perché no, anche appuntamenti successivi, vista l’attenzione del pubblico verso questo prodotto, che può essere considerato un’evoluzione della classica filmografia storica americana. Attualmente, negli Stati Uniti è ancora in corso la messa in onda della prima stagione e i risultati di tutti gli episodi sembrano essere convincenti. In Italia 1923 non è ancora arrivato, ma ormai è solo questione di giorni, visto che l’arrivo sulla piattaforma italiana di Paramount Plus è previsto per il 12 febbraio, quando verrà rilasciato il primo episodio e poi si andrà avanti con il rilascio di un episodio alla settimana.