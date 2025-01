Maura Delpero evacuata a Los Angeles, "ora salva a New York"

La regista italiana era a Los Angeles per varie proiezioni del suo Vermiglio, in corsa per le nomination all'Oscar per il miglior film in lingua non inglese. "Siamo arrivati a New York e stiamo bene", ha commentato all'ANSA

"Siamo arrivati a New York e stiamo bene", dice all'ANSA Maura Delpero. La regista italiana era a Los Angeles per varie proiezioni del suo Vermiglio, in corsa per le nomination all'Oscar per il miglior film in lingua non inglese. Tutti gli eventi sono stati cancellati e ieri sera è arrivato l'allarme che chiedeva di lasciare l'appartamento di Hollywood affittato per questi giorni della campagna per la notte delle stelle: i membri dell'Academy stanno votando i film che arriveranno in finale (la chiusura della votazione è stata posticipata di due giorni a causa degli incendi). "Dopo una notte abbastanza complicata, con sirene di ambulanze e pompieri, abbiamo anticipato la partenza per New York. Organizzeremo qui delle proiezioni e degli eventi per sostenere il film". L'annuncio delle cinquine per l'Oscar è previsto per domenica 19 gennaio.