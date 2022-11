Tenacious D in concerto al Carroponte di Milano il 10 giugno 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il grande ritorno sulle scene della rock band più leggendaria di ogni tempo è realtà!

Jack Black e Kyle Gass riporteranno Tenacious D nel nostro Paese il prossimo anno per l’unica data italiana del loro tour europeo. Il concerto si terrà sabato 10 giugno 2023 al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Biglietti disponibili su Ticketone da venerdì 4 novembre alle ore 10. Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto dei Tenacious D.



I dettagli della data

TENACIOUS D

+ special guest

Sabato 10 giugno 2023 – Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano)

ORARI

Apertura cancelli: 18:30

Inizio concerti: 20



BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/artist/tenacious-d/

Prezzo del biglietto in prevendita: €40 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa il giorno del concerto: €46

Vip Package Early Entry: €135,25

Il pacchetto include:

- Un biglietto posto unico in piedi

- Ingresso anticipato

- un articolo in regalo Tenacious D in edizione limitata

- Laminato VIP* commemorativo con cordino

- Personale in loco e punto di raccolta e ritiro

*I laminati sono solo a scopo commemorativo. Il laminato NON autorizza l'accesso alla Venue, aree VIP o backstage.