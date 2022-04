I Twenty One Pilots in concerto al Lucca Summer Festival 2022

Grande attesa per il live dei Twenty One Pilots, il famoso duo sarà al Lucca Summer Festival e si esibirà sul palco di piazza Napoleone l'8 luglio

Ci saranno anche i Twenty One Pilots al Lucca Summer Festival, che si esibiranno sul palco di piazza Napoleone l'8 luglio. Già vincitori di un Grammy Award, i Twenty One Pilots sono emersi come una delle band più di successo del 21mo secolo, spiega una nota, e hanno ridefinito il suono di una generazione. Dopo miliardi di stream e dozzine di dischi di platino in tutto il mondo, il duo di Columbus (Ohio), Tyler Joseph e Josh Dun, è salito a un nuovo livello creativo nel loro ultimo album, Scaled And Icy. L'album ha debuttato al numero 1 delle classifiche "Rock Albums" e "Alternative Albums" di Billboard, mentre è arrivato al numero 3 della "Billboard 200", segnando la più grande settimana di apertura per un album rock nel 2021.