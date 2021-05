Twenty One Pilots, il nuovo album è Scaled and Icy

“Saturday” arriva dopo il brano “Choker”, presentato con un video ufficiale diretto da Mark Eshleman per Reel Bear Media, e il primo singolo “Shy Away”, alla posizione #1 della classifica Alternative Radio da quattro settimane consecutive. Grazie a questo risultato, “Shy Away” porta il duo nel gruppo di elite di artisti che hanno conquistato più volte la posizione #1 della classifica in tre settimane o meno, tra questi: U2, R.E.M., The Cure, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters.

Il primo evento in assoluto in streaming mondiale dei Twenty One Pilots, "Twenty One Pilots - Livestream Experience", sarà trasmesso venerdì 21 maggio alle 20:00, orario di New York. “Twenty One Pilots - Livestream Experience” sarà una performance indimenticabile del duo, con una scaletta che segnerà il debutto live dei nuovi brani di “Scaled And Icy”. I biglietti per l’ evento sono in vendita su live.twentyonepilots.com, dove la band ha lanciato anche una speciale esperienza virtuale pre-show per i fan in cui immergersi in attesa dell’evento live. Le esperienze interattive sono state ideate e prodotte da lili STUDIOS e supportate dalla piattaforma per il live stream di Maestro

Dopo il livestream i Twenty One Pilots si esibiranno in una speciale performance televisiva ai Billboard Music Awards 2021 il 23 maggio sulla NBC.

Scritto e in gran parte prodotto da Tyler nell’ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Josh che ha lavorato alla batteria dell'album da ogni parte del paese, “Scaled And Icy” è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020: ansia, solitudine, noia e dubbio. Tyler e Josh hanno dovuto rinunciare alle loro normali sessioni in studio ma hanno raggiunto un nuovo livello di introspezione nel processo, adottando un approccio più fantasioso e audace al loro songwriting. Il risultato è album che supera le battute d'arresto e si concentra sulle possibilità che vale la pena di ricordare.

Nel 2020, i Twenty One Pilots hanno sorpreso i loro fan con i singoli “Level of Concern” e “Christmas Saves The Year.” “Level of Concern” ha dominato la classifica Alternative Radio per 12 settimane consecutive e ha debuttato nella Top 25 della classifica “Hot 100” di Billboard. Dopo aver ottenuto la certificazione ORO in US, “Level of Concern” ha portato la band agli American Music Awards e alla vittoria del prestigioso riconoscimento nella categoria “Favorite Artist – Alternative Rock”. “Christmas Saves The Year”, uscito alla fine del 2020, è immediatamente entrato nella classifica “Alternative Airplay” di Billboard, era dal 2012 che un brano natalizio non entrava in questa classifica

Alla fine del 2020 i Twenty One Pilots sono entrati nel GUINNESS WORLD RECORD™ per il video musicale più lungo di sempre, grazie all’incredibile visual rigenerativo di “Level of Concern”. Ideato dalla band con il supporto dei registi Jason Nickel e Jason Zada, il primo ‘Never-Ending Music Video’ della storia ha coinvolto i fan nella realizzazione dei contenuti, superando i 162.000 upload in tempo reale su YouTube. Supportato da Imposium, ogni tre minuti e 40 secondi un nuovo video musicale – con materiale inedito fornito dai fan - è stato creato e trasmesso in diretta streaming su YouTube. Superando il precedente record di 24 ore del video “Happy” di Pharrell, i Twenty One Pilots e il loro ‘Never-Ending Music Video’ di “Level of Concern” sono rimasti in diretta live per 177 giorni consecutivi, per un totale di 4.264 ore, 10 minuti e 25 secondi.

“Trench”, album dei Twenty One Pilots uscito nel 2018, ha inaugurato una nuova era per il duo dell’Ohio. Certificato Platino in US e ORO in Italia, l’album è stato accolto con grande clamore dalla critica. Vero e proprio fenomeno globale che ha superato i due miliardi di stream in tutto il mondo, Trench è impreziosito dalle hit “The Hype”, “Chlorine,” e “Jumpsuit ”. “Jumpsuit” è il brano che nell’ultima decade ha raggiunto più velocemente la posizione #1 della classifica “Alternative Songs” di Billboard e ha portato alla band la quarta nomination ai GRAMMY® della loro carriera (nella categoria Best Rock Song). L’album contiene anche i brani “Nico And The Niners, certificato ORO in US, e “My Blood” certificato PLATINO, sempre in US .

“Blurryface”, album uscito nel 2015, è stato certificato PLATINO in Italia , i brani “Stressed Out” 5X Platino, “Ride” 3X Platino, “Heavydirtysoul” Oro.