Iron Maiden, nel 2025 uscirà un documentario su Paul Di'Anno

Cinema

Il progetto, dal titolo provvisorio di 'Deliver Me from Nowhere', sarà sceneggiato e diretto da Scott Cooper (Crazy Heart) ed è basato sul libro omonimo di Warren Zanes. Nebraska è il sesto album di The Boss, e la Rivista Rolling Stone lo ha inserito al 150/o posto della lista dei 500 migliori album. Springsteen registrò l'album su cassetta nella camera da letto della sua casa in New Jersey pochi anni prima che lui e la E Street Band pubblicassero 'Born in the U.S.A'.