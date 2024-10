È morto Paul Di'Anno, ex cantante degli Iron Maiden

Con gli Iron Maden fino al 1981

Paul Di'Anno, al secolo, Paul Andrews, è stato un protagonista della scena metal internazionale grazie alla sua permanenza con gli Iron Maden cui cui è stato in attività come cantante dal 1978 al 1981, periodo in cui ha preso parte ai primi due lavori della discografia del gruppo: Iron Maiden e Killers.

D'Anno che, come recita il post commemorativo pubblicato da Conquest Music, dopo gli Iron Maden ha avuto una lunga e movimentata carriera discografica, era nato nel 1958 a Chingford, borgo di East London.

Dopo gli Iron Maden, che lo allontanarono a causa dei suoi problemi di dipendenze, fondò altre band, tra cui i Battlezone e i Killers, con cui ha pubblicato vari album. Nella sua prolifica carriera ha anche pubblicato raccolte e numerosi lavori solisti, l'ultimo nel 2014, l'album Live The Beast Arises.

Lo scorso settembre è uscito The Book of the Beast, album che contiene le prime registrazioni dopo il suo addio agli Iron Maden.

Da tempo Di'Anno era affetto da problemi di salute e da qualche tempo era costretto sulla sedia a rotelle.

Le sue problematiche non lo hanno tenuto lontano dalla musica e dal palco: dal 2023 si è esibito per cento serate di cui tre in Italia.

Nel 2005 si è raccontato nell'autobiografia The Beast.