Auguri Bruce Dickinson: 8 curiosità sul frontman degli Iron Maiden

Una delle voci più influenti del Metal il 7 agosto 2023 compie 65 anni. Una vita di successi, eccessi e dure prove da affrontare per il cantante "dai mille talenti"

Paul Bruce Dickinson è una vera e propria icona dell’heavy Metal. Nato il 7 agosto del 1958, a 65 anni resta uno dei più influenti vocalist della musica mondiale. Con gli Iron Maiden ha venduto oltre 100 milioni di copie e la band è stata inserita al quarto posto della "MTV Top 10 Greatest Heavy Metal Bands". Nel 2006 Dickinson è stato inserito al 7° posto nella lista dei 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi della rivista Hit Parader e con il suo stile e la sua voce ha influenzato numerosi altri cantanti come Andi Deris (Helloween), Timo Kotipelto (Stratovarius) e Phil Anselmo. Personaggio esuberante e pieno d’interessi, sono tantissime le cose da sapere su di lui che lo rendono ancora più carismatico: eccone alcune.

I suoi artisti preferiti Il primo amore musicale di Bruce Dickinson è stato per un gruppo che ha nettamente fatto la storia della musica, seppur con un genere abbastanza lontano dal Metal: i Beatles. Dopo aver visto in Tv la band esibirsi con She Loves You, ha convinto il nonno a comprargli quel singolo che ha ascoltato per mesi. Il suo gruppo preferito, poi, sono diventati i Deep Purple. Si è innamorato di Child in town e della voce di Ian Gillian che è diventato il suo punto di riferimento. Da lì, la decisione di entrare nel mondo della musica e la scoperta anche dei Black Sabbath e dei Jethro Tull. leggi anche David Crosby, la musica degli Iron Maiden è "rumore"

L’importanza degli amici d’infanzia Inizialmente Dickinson voleva suonare la batteria e ha provato con i bonghi nella sala musica della sua scuola, ma l’esito non è stato dei migliori. L’amico d’infanzia Mike Jordan lo ha convinto a provare con il canto e quando Bruce ha reinterpretato a modo suo Let It Be dei Beatles ha scoperto il potenziale della sua estensione vocale. Si dice poi che il soprannome “Air Raid Siren” gli sia stato dato a causa di un globo di vetro che si è frantumato mentre stava cantando una canzone durante una festa scolastica. vedi anche Iron Maiden, Stratego: è uscito il video animato della canzone

Gli Iron Maiden e il debutto in Italia Dickinson incontrò per la prima volta gli Iron Maiden in un locale inglese dove suonava con la band di supporto dei Samson. In quell’occasione il cantante disse all’amico Jordan: “Questa band è veramente ottima e voglio cantante per loro: sono dei grandi professionisti”. Il desiderio si è esaudito nel 1981, quando Bruce è entrato a far parte del gruppo in sostituzione di Paul Di’Anno. Il suo debutto live è stato in Italia, il 26 ottobre del 1981 al palazzetto dello sport di Bologna. La band aveva deciso di testare le sue performance con alcune date di prova fuori dall’Inghilterra. L’anno successivo ha preso parte a uno dei più importanti lavori della storia degli Iron Maiden, l’album The Number of the Beast. leggi anche "Una canzone d'amore" degli 883 diventa metal VIDEO

Il talento della musica pluri-laureato Pochi sanno che l’artista ha ben 2 lauree e un prestigioso diploma: una in storia, ottenuta al Queen Mary’s College di Londra, un’altra honoris causa che gli è stata attribuita nel 2011 dallo stesso ateneo per il suo contributo al mondo della musica e un diploma ad honorem in filosofia dell’Università di Helsinki, dovuto alla sua versatilità in tante discipline diverse. La passione per gli aerei, la scherma e i libri Oltre alla musica, Dickinson è un artista dai mille talenti e passioni. Per quasi tutta la vita ha praticato la scherma, dichiarando che questo sport, in particolare il fioretto, è l’unico in cui si sia dimostrato bravo. Bruce è poi un pilota di aerei e per un periodo aveva addirittura pensato di accantonare la sua attività artistica per dedicarsi a tempo pieno al volo. Da sempre appassionato di aviazione, ha imparato a pilotare velivoli con la British Airways dal comandante Phil Dales. Il 12 febbraio 2007 gli è stato dato il permesso di trasportare i Rangers a Israele per un incontro di Coppa Uefa. Il 21 ottobre 2010 ha pilotato l'aereo che ha trasportato la squadra del Liverpool a Napoli per l’Europa League. Nel 2012 ha fondato la compagnia aerea Cardiff Aviation, la stessa che ha procurato il Boing 747 da lui pilotato e che gli Iron Maiden hanno utilizzato per il "The Book of Souls World Tour" nel 2016. Nel 1990 Dickinson ha pubblicato il suo primo romanzo The Adventures of Lord Iffy Boatrace a cui ha fatto seguito The Missionary Position. Nel 2008 ha scritto con Julian Doyle la sceneggiatura del film Chemical Wedding. vedi anche 60 anni di James Hetfield, il frontman dei Metallica che non invecchia

La malattia Nel 2015 Dickinson ha annunciato ai fan di essere affetto da un tumore alla lingua. Fortunatamente il cancro era allo stato iniziale e il frontman degli Iron Maiden, dopo le cure oncologiche, è completamente guarito. L’attività live della band è poi rimasta ferma fino all’anno successivo per permettergli una piena convalescenza. La birra Trooper di Dickinson

Musica, scherma, aerei e perché non anche un birrificio? Tutto è nato nel 2013 dalla collaborazione degli Iron Maiden con un produttore per creare una loro birra che è stata chiamata "Trooper". Il progetto dev'essere piaciuto particolarmente a Dickinson che ha poi continuato a sviluppare vari altri tipi di birra sotto lo stesso marchio, slegandolo dal nome della band. La vita privata

Bruce si è sposato due volte, la prima con Erica "Jane" Barnett dal 1984 al 1987 e poi nel 1990 con Patrice "Paddy" Bowden, con cui ha avuto tre figli. Nel 2018 l’artista ha però perso la testa per Leana Dolci, un’istruttrice di fitness di 15 anni più giovane di lui, e ha così lasciato la moglie per andare a vivere con lei a Parigi. La coppia ha di fatto divorziato nel 2019 dopo quasi trent'anni di matrimonio. L’anno successivo Bowden è morta per un incidente in casa. leggi anche Metallica, i video di 72 Seasons nel linguaggio dei segni americano