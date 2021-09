Iron Maiden, Stratego: è uscito il video animato della canzone

Iron Maiden, il videoclip di “Stratego”

Realizzato per mano del regista svedese Gustaf Holtenäs, il videoclip ufficiale del singolo “Stratego”, condiviso ieri, mercoledì 8 settembre su Youtube, ha visto impegnata per la sua realizzazione, l’intera troupe dello studio di animazione londinese BlinkInk. Per un totale di 5:12 minuti di hard rock e voce, i frame del video hanno l’obiettivo di portare il più possibile fedelmente in scena, la storia del 17esimo disco di Bruce Dickinson, il cui titolo è per l’appunto un termine nipponico che si traduce con tattica e strategia. Ciò che si vede è l’esperienza di un viaggio nel variegato immaginario nipponico. Per gli Iron Maiden non si tratta del primo videoclip animato, lo stesso concept era già infatti stato utilizzato per il brano "The writing on the wall”, pezzo che ha in definitiva segnato il ritorno sulle scene della band inglese con la sua prima canzone dopo sei anni e che è contenuto nel medesimo disco.