Iron Maiden, Senjutsu è il nuovo album in uscita a settembre

Parlophone Records è orgogliosa di annunciare la pubblicazione del diciassettesimo album in studio degli Iron Maiden dal titolo “Senjutsu”, il primo in sei anni, il 3 settembre. L’album è stato registrato a Parigi con il produttore di lunga data Kevin Shirley e co-prodotto da Steve Harris.



Il nuovo album è stato anticipato giovedì 15 luglio da un video, già super acclamato, del primo singolo dal titolo ‘The Writing On The Wall’ prodotto dalla BlinkInk basato su un concept di Bruce Dickinson con due ex dirigenti della Pixar. Il nuovo brano è arrivato dopo una campagna teaser di un mese e una "caccia al tesoro" globale con indizi sul titolo e sul concept della traccia.



Per Senjutsu, che può essere genericamente tradotto come “Tattica e strategia”, la band si avvale ancora una volta del supporto di Mark Wilkinson per creare lo spettacolare artwork della cover a tema Samurai, basata su un’idea di Steve Harris. Con una durata di poco meno di 82 minuti, Senjutsu, come il precedente album “The Book of Souls”, uscirà in formato doppio CD e triplo LP.



Steve dice “Abbiamo scelto di registrare di nuovo al Guillaume Tell Studio in Francia perché il posto ha un'atmosfera così rilassata. Il setup li è perfetto per le nostre esigenze; l'edificio è stato un cinema e ha un soffitto molto alto, quindi c'è un’ottima acustica. Abbiamo registrato questo album nello stesso modo di “The Book Of Souls”: scrivevamo una canzone, la provavamo e poi la mettevamo insieme quando era tutto chiaro nelle nostre menti. In questo album ci sono alcuni brani molto complessi che hanno richiesto molto duro lavoro per farli risultare esattamente come volevamo che fossero, quindi il processo è stato a volte molto impegnativo, ma Kevin è bravo a catturare l'essenza della band e penso che ne sia valsa la pena! Sono molto orgoglioso del risultato e non vedo l'ora che i fan lo ascoltino.



Bruce Dickinson dice “Siamo tutti molto contenti dell’album. Lo abbiamo registrato nei primi mesi del 2019 durante una pausa dal “Legacy tour” così abbiamo potuto massimizzare il nostro tour ed avere ancora un lungo periodo di set up prima dell'uscita per preparare una fantastica copertina dell'album e qualcosa di speciale come video. Ovviamente la pandemia ha ritardato di più le cose. I brani sono molto vari e alcuni sono piuttosto lunghi. Ce ne sono uno o due che suonano in modo piuttosto diverso dal nostro solito stile, penso che i fan dei Maiden saranno sorpresi e in senso buono, spero!".