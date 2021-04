Iron Maiden, la versione di Fear of the dark per orchestra. VIDEO

Più di 160 musicisti nel mondo, tra comparse live e la maggior parte in collegamento Zoom, si sono riuniti per suonare la celebre “Fear Of The Dark” degli Iron Maiden. A dirigere l’orchestra, il maestro Ulf Wadenbrandt della Sweden Symphony Orchestra

L’idea di un concerto globale è venuta a Ulf Wadenbrandt, direttore della Sweden Symphony Orchestra e Russian Philarmonic Orchestra, per le difficoltà che la musica e in generale il settore dell’arte e dello spettacolo stanno vivendo in questo momento di pandemia. Ad esibirsi sul palco, seguendo la melodia di “Fear Of The Dark” degli Iron Maiden, sono stati più di 160 musicisti internazionali, alcuni live, ma la maggior parte collegati in tempo reale attraverso la piattaforma Zoom.

“Fear Of The Dark” vuole essere in questo particolare momento, un inno al non lasciarsi andare, quanto più a reagire a tutti gli ostacoli che l’epidemia di Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha messo inevitabilmente nella vita di ognuno di noi.