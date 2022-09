"Una canzone d'amore" degli 883 diventa metal VIDEO

Può un brano come Una canzone d’amore degli 883 cambiare completamente veste e diventare metal? La soluzione è proposta dal chitarrista dei Sabaton Tommy Johansson, immortalato mentre intona i versi di uno dei più grandi successi degli 883 Condividi

Nel corso dell'estate Max Pezzali si è esibito in alcune date che hanno fatto sognare i fan con alcune reunion, come quella di Paola & Chiara e con Mauro Repetto, tra i membri degli 883. Le canzoni del gruppo hanno appassionato la generazione degli anni '90 e non solo, con alcuni brani iconici come Sei un mito, Grazie mille, La regola dell'amico, Gli anni, Nord Sud Ovest Est e tantissime altre.

Una canzone d’amore diventa metal approfondimento Max Pezzali in concerto, annunciato il tour nei palazzetti: le date Tra i tanti brani citati ce n’è uno che merita una menzione a parte ed è Una canzone d’amore. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale Tommy Johansson, chitarrista della band svedese dei Sabaton, ha rivisitato in chiave metal Una canzone d’amore degli 883. Il video è molto breve e si vede Tommy Johansson intonare le prime parole, con un ritmo decisamente differente da quello cui siamo abituati quando ascoltiamo questo brano. L’esibizione dei Sabaton con Una canzone d’amore risale al concerto di Milano del 27 agosto scorso, con lo stesso Max Pezzali che ha ringraziato la band per questo omaggio con un messaggio su Instagram: “Sono felice che ti sia piaciuta (Una canzone d’amore)! Grazie per aver condiviso il video”.

