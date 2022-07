Max Pezzali in concerto, annunciato il tour nei palazzetti: le date

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo il successo riscosso nelle due date di San Siro, Max Pezzali non si ferma e annuncia nuove date per i suoi concerti. I fan, però, dovranno attendere qualche mese per rivedere il cantante di Pavia, che si esibirà altre due volte nel 2022 per poi chiudere questo tour nei palazzetti con cinque appuntamenti nel 2023. Durante i due concerti di San Siro e la data zero di Bibione, Max Pezzali ha emozionato con le sue canzoni e ha coinvolto anche il suo amico Mauro Repetto, co-fondatore degli 883. In quella band, inoltre, erano presenti come coriste Paola & Chiara, che sono tornate a sorpresa sul palco proprio accanto a Max Pezzali, facendo sognare i fan in merito a una clamorosa reunion a stretto giro.