David Crosby, la musica degli Iron Maiden è "rumore"

Il cantautore statunitense ha criticato la band heavy metal, definendo il loro suono cacofonia (parla di “rumore”). Le reazioni dei fan di Bruce Dickinson & Co. non si sono fatte attendere: hanno invitato Crosby ad andare a vederli dal vivo per capire quanto sia fuori strada. "David, deve essere vissuto dal vivo", twitta Alex Skolnick, chitarrista dei Testament. "L'energia è contagiosa". C'è chi ha criticato pure il tweet di Skolnick, dicendo che non devono per forza essere visti dal vivo per capirne la grandezza

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



David Crosby ha criticato gli Iron Maiden, scrivendo su Twitter che la musica della leggendaria band heavy metal è "rumore”. Il cantautore statunitense è il mostro sacro del folk (di cui ha scritto la storia, assieme ai colleghi Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young) ma - benché si tratti di un vero e proprio monumento musicale vivente - non gli è concesso comunque di toccare un altro monumento musicale vivente, appunto quello composto da Bruce Dickinson, Steve Harris e soci.

Le reazioni dei fan degli Iron Maiden non si sono lasciati attendere: su Crosby è piovuta una bufera di tweet dei fedelissimi di Dickinson & Co. Quelli che si sono uniti al coro per bacchettare l’artista folk lo hanno caldamente invitato ad andare a vedere gli Iron Maiden dal vivo per capire quanto sia fuori strada la sua critica…



È comunque abbastanza comprensibile che David Crosby, 81 anni, in quanto persona in là con l'età e soprattutto totalmente innervata di folk, ballad e cantautorato a stelle e strisce non abbia orecchie consone per apprezzare a dovere il metal pesante. Però ciò che è contestabile è la mancanza di rispetto nei confronti di colleghi, anzi: nei confronti di esimi colleghi. Twittare che degli affermati musicisti che vantano un affezionatissimo seguito fanno musica che non si può definire tale è sintomo di un'enorme mancanza di tatto, oltre che essere sintomo di una mancanza di cultura musicale ad ampio spettro, se Crosby ce lo concede senza offendersi...



“L’heavy metal, come molti di noi sanno, non è per tutti. Tuttavia, il leggendario cantautore David Crosby ha sollevato più di qualche sopracciglio su Twitter la scorsa notte (22 ottobre) quando ha pubblicamente descritto nientemeno che le icone dell'heavy metal viventi Iron Maiden come "rumore", spingendo un'ondata di difensori dei Maiden ad arrivare a menzionarlo (in maniera massiccia)” scrive Merlin Alderslade di Classic Rock sul magazine statunitense Louder.



In fondo a questo articolo trovate il tweet “incriminato”, quello con cui David Crosby ha fatto la sua uscita infelice sugli Iron Maiden.



Le parole di Crosby

approfondimento Iron Maiden, annullato il concerto a Bologna per nubrifagio Tutto è nato per un tweet con cui David Crosby ha risposto a un altro tweet, quello del suo grande amico Vin Downes. Quest'ultimo, chitarrista, ha incensato gli Iron Maiden postando una clip di un loro live e scrivendo: “Sono ancora uniti come sempre [e] danno uno spettacolo straordinario”. A quel punto Crosby ha twittato: “È così strano per me che ti piaccia quel rumore”. Apriti cielo… Legioni intere di fan dei Maiden sono scese in campo per far notare a Crosby che forse è stato un po' troppo frettoloso nell'interpretare e nel giudicare i mostri sacri del metal britannico. È intervenuto nella querelle anche il chitarrista dei Testament, Alex Skolnick, che in maniera educata e rispettosa si è permesso di suggerire a Crosby di assistere in prima persona a un live della band, perché soltanto così avrebbe potuto comprendere appieno l'enorme fascino e l'incredibile potere degli Iron Maiden.

"David, deve essere vissuto dal vivo", ha twittato Skolnick. "L'energia è contagiosa. Lascia che Vin Downes ti trascini a uno dei loro spettacoli qualche volta. Potresti essere sorpreso!”.



Benché il tweet di Skolnick abbia ricevuto anche risposte poco piacevoli - alcune delle quali sostengono in maniera poco cortese che non è necessario andare a vedere gli Iron Maiden per apprezzarli - l'invito del chitarrista dei Testament ha colto perfettamente nel segno lo spirito di tutto il dibattito in rete.



Se David Crosby acconsente a seguire il consiglio di Alex Skolnick, avrà l'imbarazzo della scelta, visto che gli Iron Maiden hanno recentemente annunciato il loro tour Future Past, che inizierà la prossima estate (ma per adesso li porterà soltanto a esibirsi in Europa e nel Regno Unito, non negli States, dove abita David Crosby).



In Italia la band suonerà il 15 luglio 2023 all'Ippodromo SNAI di Milano, con Radiofreccia radio ufficiale dell'evento.



Bruce Dickinson contro l'erba approfondimento Iron Maiden, setlist del tour 2022 Legacy of the Beast Fa sorridere il fatto che le critiche di Crosby arrivino quasi in contemporanea rispetto a un episodio successo durante un concerto degli Iron Maiden, un fatto che vede come protagonista l’erba.

Durante lo show dei Maiden all'Honda Center di Anaheim, in California, il frontman Bruce Dickinson ha criticato fortemente alcuni fan, dicendo che facevano troppo fumo nelle prime file della platea.

"Ci sono un sacco di persone qua sotto che stanno fumando così tanta cazzo di erba che sono meravigliato qualcuno dietro riesca anche a vedere il concerto", ha detto Dickinson. "Povero Steve! Non so se lo sapete ma lui odia assolutamente la marijuana e il suo odore. Sentirla mentre prova a suonare il basso lo infastidisce. Ed è così per me, che devo cantare. Quindi, per favore, abbiate un po' di rispetto e se volete sballarvi del tutto andate a farlo in fondo”. Un rapporto con la marijuana ben diverso da quello che la controcultura e il folk (di cui faceva ampiamente parte David Crosby) intrattenevano spesso e volentieri, secondo i luoghi comuni...

Iron Maiden live in Italia nel 2023 approfondimento Iron Maiden, Stratego: è uscito il video animato della canzone L'appello non soltanto a David Crosby ma a tutti quanti è quello che fa la radio italiana Radiofreccia, Radio ufficiale del concerto degli Iron Maiden che si terrà in Italia il 15 luglio 2023.

“Se volete seguire il consiglio del chitarrista dei Testament e andare a vedere dal vivo gli Iron Maiden per apprezzarne tutta la loro potenza, la leggendaria band heavy metal tornerà in Italia nel 2023 per un solo concerto” scrive Gianluigi Riccardo sul sito della radio. Gli Iron Maiden saranno infatti gli headliner del The Return Of the Gods festival, che si terrà il prossimo 15 luglio 2023 all'Ippodromo SNAI di Milano. La band sarà in scena con The Future Past Tour, che vedrà in scaletta grandi classici, canzoni mai eseguite dal vivo dell'ultimo disco Senjutsu e anche brani estratti da Somewhere In Time, leggendario album del 1986.



Le date del tour degli Iron Maiden approfondimento Iron Maiden, la versione di Fear of the dark per orchestra. VIDEO Di seguito trovate tutte le date del tour degli Iron Maiden, che inizierà il 9 giugno 2023: Jun 9: Sweden Rock Festival, SWE

Jun 11: Leipzig Quarterback Immobilien Arena, GER

Jun 13: Krakow Tauron Arena, POL

Jun 14: Krakow Tauron Arena, POL

Jun19: Zurich Hallenstadion, SWI

Jun 24: Dublin 3 Arena, IRE

Jun 26: Glasgow OVO Hydro, SCO

Jun 28: Leeds, First Direct Arena, ENG

Jun 30: Manchester AO Arena, ENG

Jul 03: Nottingham Motorpoint Arena, ENG

Jul 04: Birmingham Utilita Arena, ENG

Jul 07: London O2 Arena, ENG

Jul 08: London O2 Arena, ENG

Jun 13: Krakow, Tauron Arena, POL

Jul 11: Amsterdam Ziggo Dome, HOL

Jul 13: Antwerp Sportpaleis, BEL

Jul 15: Milan, The Return of The Gods Festival, ITA

Jul 25: Dortmund Westfalenhalle, GER

Jul 29: Frankfurt Festhalle, GER

Jul 31: Munich Olympiahalle, GER

Aug 2-5: Wacken Open Air Festival, GER

Di seguito trovate invece il tweet “incriminato”, quello con cui David Crosby ha fatto la sua uscita infelice sugli Iron Maiden.



It’s so weird to me that you like that noise https://t.co/54x6tlgonZ — David Crosby (@thedavidcrosby) October 23, 2022