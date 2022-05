Iron Maiden, setlist del tour 2022 Legacy of the Beast

Domenica 22 maggio è iniziato il Legacy of the Beast Tour 2022 degli Iron Maiden, che si sono esibiti a Zagabria in un palcoscenico spettacolare grazie agli effetti speciali. Elenchiamo la setlist ufficiale e le date del tour

Steve Harris, Dave Murray, Bruce Dickinson, Janick Gers, Niko McBrain e Adrian Smith . Non sono nomi elencati casualmente, bensì sono i componenti attuali degli Iron Maiden . Il gruppo, fondato da Steve Harris nel 1975, negli anni è diventato uno dei più influenti a livello mondiale per quanto concerne il genere heavy metal. Il nome della band prende ispirazione dal film del 1977 L’uomo dalla maschera di ferro in cui compariva uno strumento di tortura chiamato “vergine di ferro” che, in inglese, viene tradotto appunto come Iron Maiden. In tutta la loro carriera hanno venduto oltre 100 milioni di copie dei loro dischi.

Il Legacy of the Beast parte da Zagabria: la setlist

Domenica 22 maggio gli Iron Maiden sono volati in Croazia per suonare nella capitale Zagabria, dando il via ufficialmente al Legacy of the Beast Tour 2022, che vedrà il gruppo suonare in tutto il mondo sino a ottobre. Andiamo a elencare la setlist del primo concerto:

Senjutsu Stratego The writing on the wall Revelations Blood Brothers Sign of the cross Flight of Icarus Fear of the dark Halloweb be thy name The number of the beast Iron Maiden The trooper The Clansman Run to the hills Aces high

Come si nota da alcuni video pubblicati dai fan presenti a Zagabria, la prima serata si è rilevata spettacolare con l’esibizione degli Iron Maiden in un palcoscenico ricco di effetti speciali, che hanno ulteriormente mandato il pubblico in visibilio.