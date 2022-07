Iron Maiden, annullato il concerto a Bologna

Il maltempo ha fatto calare in maniera preventiva il sipario sull’epico concerto che gli Iron Maiden avrebbero dovuto tenere ieri sera, giovedì 7 luglio, al Bologna Sonic Park. La data è rimandata, resta solo da sapere a quando, insieme a tutte le possibilità di rimborso Condividi

È stata una sorpresa del tutto inaspettata quella che ha accolto ieri, giovedì 7 luglio, gli oltre 30mila fan giunti al Bologna Sonic Park da tutta Italia, per assistere all'unica data degli Iron Maiden nel Belpaese. Il concerto della nota band heavy metal britannica non ha mai avuto inizio visto che, a pochissimi minuti dall'orario previsto per lo show, un abbondante temporale ha coperto la folla che è stata così costretta a ripararsi, obbligando per altro gli organizzatori e la Protezione Civile a rimandare lo spettacolo di alcuni minuti, salvo poi cancellarlo definitivamente con il persistere delle condizioni avverse. Niente paura però per i fan degli Iron Maiden in possesso di biglietto: sarà possibile prendere parta ad una nuova data italiana del gruppo, che verrà annunciata a breve, insieme a tutte le possibilità di rimborso per chi non potesse più essere presente.

Rimandato il concerto degli Iron Maiden a Bologna approfondimento Bologna Sonic Park, un luglio tra rock ed elettronica: il programma Era già tutto pronto al Parco Nord di Bologna per l’unico e incredibile concerto del Legacy Of The Beast World Tour 2022 degli Iron Maiden in Italia. Lo show, in programma per il rinomato festival estivo Bologna Sonic Park, ieri sera, giovedì 7 luglio, è stato rimandato a pochissimi minuti dal suo inizio previsto per le ore 21:00, a causa del maltempo, che dapprima ha costretto Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, Steve Harris e Nicko McBrain a ritardare lo spettacolo di qualche minuto, salvo poi portare alla cancellazione definitiva della data per questioni di sicurezza civile. Questo il messaggio diramato dagli organizzatori dello show bolognese degli Iron Maiden agli oltre 30mila fan accorsi sulla location per assistere al concerto: “Il concerto è stato cancellato per salvaguardare la sicurezza dei fan, della band e della crew, a causa delle avverse e pericolose condizioni meteo che includevano fortissimi venti e caduta di lampi”. Sono invece andate in scena senza intoppi le esibizioni dei due gruppi di supporto con Airbourne e Lord of the Lost.

Iron Maiden: sarà possibile richiedere il rimborso per il concerto annullato Inutile sottolineare la profonda deluzione del pubblico giunto a Bologna per assistere ad uno show che aveva tutte le carte in regola per definirsi epico, ma gli organizzatori dell’evento hanno prontamente comunicato ai presenti che la data verrà presto recuperata, con gli Iron Maiden che torneranno quindi a far visita alla Penisola. Resta ora la curiosità di sapere quando sarà programmato il prossimo concerto degli Iron Maiden a Bologna. Non mancheranno inoltre, per chi non potrà essere presente in nuova data, le opzioni di rimborso che verranno comunicate a breve, insieme alle nuove modalità di partecipazione, da parte degli organizzatori e della stessa heavy metal band.