Bologna Sonic Park, un luglio tra rock ed elettronica: il programma

E' tornato il BOLOGNA SONIC PARK! Dopo due edizioni rinviate causa Covid-19, l’Arena Parco Nord è pronta a riaprire i cancelli per ospitare quattro serate eccezionali che vedranno sul palco come headliner MY CHEMICAL ROMANCE, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN e THE CHEMICAL BROTHERS. Dopo il live dello scorso 4 giugno dei MY CHEMICAL ROMANCE, il 3 luglio toccherà a delle autentiche leggende del rock, i DEEP PURPLE che porteranno in Italia il loro THE WHOOSH TOUR, in apertura si esibiranno The Last Internationale. Il 7 luglio salirà sul palco la band metal più amata al mondo: IRON MAIDEN infiammeranno gli animi dei loro fan con LEGACY OF THE BEAST, il loro tour più spettacolare di sempre che abbiamo già avuto la fortuna di ammirare a Milano e Trieste nel 2018. La serata sarà aperta da Lord Of The Lost e Airbourne. Anche in questo caso la disponibilità di biglietti è decisamente bassa, affrettatevi per non perdervi uno show straordinario! Il 9 luglio infine spazio a THE CHEMICAL BROTHERS e all’imperdibile set elettronico di Ed Simons e Tom Rowlands! Show direction by Smith and Lyall. RADIOFRECCIA è la radio ufficiale di BOLOGNA SONIC PARK!



BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili su Ticketone.

I biglietti acquistati per i concerti di DEEP PURPLE, IRON MAIDEN e THE CHEMICAL BROTHERS che avrebbero dovuto svolgersi a BOLOGNA SONIC PARK nel 2020 e nel 2021 restano validi per gli show del 2022!



DEEP PURPLE + The Last Internationale

03 luglio 2022

Apertura cancelli: 18:00

The Last Internationale: 19:30

Deep Purple: 21:00



IRON MAIDEN + Airbourne + Lord Of The Lost

07 luglio 2022

Apertura cancelli: 14:00

Lord Of The Lost: 18:10

Airbourne: 19:20

Iron Maiden: 21:00



THE CHEMICAL BROTHERS

09 luglio 2022

Apertura cancelli: 18:00

Inizio concerti: 20:00



COME ARRIVARE

In treno - Dalla Stazione FS di Bologna prendere il bus 25 e scendere alla fermata Parco Nord.

In autobus - Da Piazza Maggiore prendere il bus 410 o il 25 e scendere alla fermata Parco Nord.

In auto - Dall’autostrada A14 uscite a BOLOGNA FIERA e girate a destra alla prima rotonda, da lì seguite le indicazioni.