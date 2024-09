Metallica, annunciate le date del M72 World Tour negli Stati Uniti

Musica

Un nuovo studio ha svelato le dieci pop star con gli estimatori più accaniti. Come c’era da aspettarsi, sono i cosiddetti “swiftie” i più dediti a osannare la cantante americana dei record. La ricerca, condotta dagli esperti di marketing digitale Hennessey, ha analizzato i dati di Ahrefs per esaminare le ricerche globali totali per il sito web di ciascuna pop star. Scopriamo tutti i nomi dei 10 solisti o gruppi musicali che hanno i fan più coinvolti (a cura di Camilla Sernagiotto)

