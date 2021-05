Auguri Claudio Baglioni, il regalo dei fan e il commento dell'artista

Il cantautore romano ringrazia sui propri social per i tanti doni e pensieri arrivati da parte dei fan in occasione dei suoi 70 anni, compiuti oggi, 16 maggio.

"Auguri a Claudio Baglioni, che oggi festeggia 70 anni. Un artista che ha saputo tradurre in musica e parole le nostre emozioni, che ha sempre dimostrato amore per la sua città. Buon compleanno Claudio, Roma ti abbraccia": è con queste parole su Twitter che la sindaca di Roma Virginia Raggi augura al musicista buon compleanno. Baglioni, tra i più apprezzati cantautori italiani e conosciuto anche all’estero, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave, con oltre 2mila concerti all’attivo, detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo show in uno stadio: 88.756 in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all’Olimpico di Roma. L’artista, nato a Roma il 16 maggio del 1951, compie 70 anni tondi tondi e fa incetta di omaggi.

