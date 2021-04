Claudio Baglioni, rinviati al 2022 i suoi concerti nei luoghi storici

Anche Claudio Baglioni è costretto ad archiviare il 2021 e spostare i suoi concerti in luoghi storici all'estate 2022. In considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali i concerti per voce, solisti, orchestra e coro Dodici Note dell'artista romano previsti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona si svolgeranno tra poco più di un anno.

Queste le nuove date di “DODICI NOTE” alle Terme di Caracalla di Roma, prodotte e organizzate da Friends & Partners, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma:

3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021)

4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021)

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021)

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021)

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021)

11 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021)

12 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021)

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021)

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021)

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

Queste le nuove date al Teatro Greco di SIRACUSA, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2020 e del 16 luglio 2021)

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2021)

Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica le 2 nuove date previste all’anfiteatro veronese:

26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 18 settembre 2020 e dell’11 settembre 2021)

27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 12 settembre 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

“DODICI NOTE” sarà un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, a volte tradizionale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, in un luogo simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole.