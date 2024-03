Il cast

Protagonisti della serie sono Liam Cunningham (Game of Thrones), John Bradley (Game of Thrones), Jonathan Pryce (I due Papi), Benedict Wong (Doctor Strange nel multiverso della follia), Tsai Chin (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) e Eiza Gonzalez (Baby Driver). E ancora: Alex Sharp (The Trial of the Chicago 7), Saamer Usmani (Inventing Anna), Jovan Adepo (Fences), Sea Shimooka (Arrow), Rosalind Chao (Mulan), Ben Schnetzer (Warcraft), Jason Forbes (Borg/McEnroe), Stacy Abalogun (Death on the Nile), Jess Hong (Brokenwood Mysteries) e Marlo Kelly (Dare Me).