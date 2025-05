Amici 2025, chi sono i finalisti del talent di Maria De Filippi

Introduzione

La finale di Amici 2025 sta per arrivare, con i suoi cinque finalisti che si sfideranno fino all’ultimo e con tutte le proprie forze (e doti).



La finalissima andrà in onda in via eccezionale domenica 18 maggio 2025 alle 21.30 su Canale 5, e non il sabato come di consueto. La scelta è stata fatta per evitare la sovrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma sabato 17 maggio su Rai 1, evento che quest’anno si preannuncia particolarmente seguito per la forte presenza italiana in gara.

La lunga e avvincente corsa verso l'epilogo del talent show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi sta ormai per giungere alla sua conclusione. Dopo una semifinale che ha visto sul palco un susseguirsi di emozioni forti e straordinari momenti di talento, i concorrenti sono stati ridotti a cinque, pronti a darsi battaglia per conquistare il tanto ambito titolo. Anche in questa edizione, Amici è riuscito a mantenere viva l’attenzione del pubblico, confermando ancora una volta il suo successo grazie a una formula collaudata che non smette di affascinare. Inoltre, l’introduzione di una nuova giuria, composta da nomi di grande calibro come Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ha ulteriormente arricchito l’esperienza, ricevendo un’ottima accoglienza sia da parte degli spettatori che dalla critica. Ora, senza più indugi, è arrivato il momento di scoprire chi sono i cinque talentuosi finalisti, pronti a sfidarsi fino all'ultimo per trionfare.



Scopriamo di seguito chi sono i cinque finalisti di Amici 2025.