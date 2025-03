2/12 ©Getty

Jenna Ortega è stata la più fotografata all'anteprima newyorkese scritto e diretto da Scharfman. L'attrice californiana ha già posato per la stampa ad Austin, in Texas, dove è in corso dal 7 al 15 marzo l'annuale South by Southwest Festival, kermesse che dà spazio al cinema e alle serie in uscita in questa stagione.

Ad Austin, alla prima mondiale, c'era anche l'attore Paul Rudd che con Ortega è uno dei volti principali della pellicola