Meghan Markle torna a recitare (con Brie Larson e Lily Collins)

Meghan Markle tornerà sul grande schermo con un piccolo cameo nel film Close Personal Friends, commedia con protagonisti Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding, le cui riprese sono attualmente in corso a Los Angeles.

Di cosa parla Close Personal Friends

Secondo le prime indiscrezioni, la trama di Close Personal Friends ruota attorno a una coppia "normale" che incontra una coppia di celebrity durante un viaggio a Santa Barbara. Quando i quattro diventano amici, i confini vengono superati. E, la situazione, si fa decisamente imbarazzante. A dirigere la pellicola è Jason Orley, mentre la sceneggiatura porta la firma di Isaac Aptaker.

Meghan Markle è stata avvistata sul set a Pasadena mercoledì 5 novembre. A svelarlo è stato il Sun, secondo cui la Duchessa del Sussex farà un cameo nei panni di se stessa ."Meghan era sul set oggi", ha confermato una fonte a PEOPLE. "Ha una piccola parte. Sembrava molto rilassata e felice. Si è presentata a tutti ed è stata molto dolce e umile".

Il ruolo segna il primo ritorno di Meghan alla recitazione: aveva lasciato il suo ruolo in Suits otto anni fa, dopo l'annuncio del fidanzamento con il Principe Harry. "Questo è un momento importante per Meghan: torna a fare ciò che ama. È stata sommersa di offerte, ma questa sembrava quella giusta", ha detto al Sun un portavoce di Amazon MGM Studios. "È il suo modo di rimettere delicatamente i piedi in acqua, e di vedere quanto si diverte a tornare sul set".