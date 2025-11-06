Meghan Markle torna a recitare (con Brie Larson e Lily Collins)

Secondo le prime indiscrezioni, la trama di Close Personal Friends ruota attorno a una coppia "normale" che incontra una coppia di celebrity durante un viaggio a Santa Barbara. La Duchessa del Sussex farà un cameo nei panni di se stessa
Meghan Markle tornerà sul grande schermo con un piccolo cameo nel film Close Personal Friends, commedia con protagonisti Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding, le cui riprese sono attualmente in corso a Los Angeles.
Di cosa parla Close Personal Friends
Secondo le prime indiscrezioni, la trama di Close Personal Friends ruota attorno a una coppia "normale" che incontra una coppia di celebrity durante un viaggio a Santa Barbara. Quando i quattro diventano amici, i confini vengono superati. E, la situazione, si fa decisamente imbarazzante. A dirigere la pellicola è Jason Orley, mentre la sceneggiatura porta la firma di Isaac Aptaker.
Meghan Markle è stata avvistata sul set a Pasadena mercoledì 5 novembre. A svelarlo è stato il Sun, secondo cui la Duchessa del Sussex farà un cameo nei panni di se stessa ."Meghan era sul set oggi", ha confermato una fonte a PEOPLE. "Ha una piccola parte. Sembrava molto rilassata e felice. Si è presentata a tutti ed è stata molto dolce e umile".
Il ruolo segna il primo ritorno di Meghan alla recitazione: aveva lasciato il suo ruolo in Suits otto anni fa, dopo l'annuncio del fidanzamento con il Principe Harry. "Questo è un momento importante per Meghan: torna a fare ciò che ama. È stata sommersa di offerte, ma questa sembrava quella giusta", ha detto al Sun un portavoce di Amazon MGM Studios. "È il suo modo di rimettere delicatamente i piedi in acqua, e di vedere quanto si diverte a tornare sul set".
La carriera da attrice di Meghan Markle
Meghan Markle ha recitato in Suits per sette stagioni ed è apparsa in film del calibro di Come ammazzare il capo e vivere felici e Ricordati di me, prima di sposare il principe Harry nel 2018. Non recita da oltre sette anni, sebbene la sua casa di produzione, la Archewell Productions, abbia rinnovato l'accordo di prelazione con Netflix lo scorso agosto. Grazie a questa partnership, Markle è stata produttrice esecutiva di documentari come Polo e Live to Lead, ed è stata protagonista della serie lifestyle With Love, Meghan.
"È un nuovo capitolo, vero?", disse Markle a Page Six dopo aver lasciato Suits, per concentrarsi sul ruolo di Duchessa del Sussex. "Ho spuntato questa casella e sono molto orgogliosa del lavoro che ho svolto nella serie: ora è il momento di lavorare con Harry come una squadra".