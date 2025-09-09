Benny Safdie e Dwayne Johnson ancora insieme per il film Lizard Music

Dopo il trionfo veneziano di The Smashing Machine, Benny Safdie e Dwayne Johnson tornano a unire le forze con Lizard Music, adattamento del romanzo di Daniel Pinkwater
Dopo il grande successo di The Smashing Machine – vincitore, fra l’altro, del Leone d’argento come miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 – il regista Benny Safdie e l’attore Dwayne Johnson, noto a tutti con il soprannome di The Rock, tornano a lavorare insieme a un nuovo progetto: Lizard Music. Il film sarà un adattamento del romanzo di Daniel Pinkwater. Restano ancora da definire i potenziali distributori interessati e, soprattutto, una data di uscita che, con ogni probabilità, non sarà a breve.
Di cosa parla il libro Lizard Music
Pinkwater racconta la storia del giovane Viktor che, rimasto solo mentre i genitori sono assenti, scopre di notte un misterioso programma televisivo con musicisti lucertola. Sotto la guida del bizzarro Chicken Man – interpretato proprio da Dwayne Johnson – e della sua insolita compagna di viaggio, una gallina settantenne di nome Claudia, Viktor si mette in cammino verso un’isola fluttuante alla ricerca delle enigmatiche lucertole musiciste. Qui si trova immerso in un mondo fantastico, governato da una propria logica e ricco di situazioni nonsense. Esplorandolo, Viktor rimane affascinato dalla creatività e dall’originalità che lo caratterizzano.
The Rock e i ruoli drammatici
“Quando sei a Hollywood è tutto legato al box office e insegui quei risultati. Il box office nel nostro lavoro può essere davvero strepitoso e potrebbe inserirti in una categoria” ha dichiarato The Rock durante la conferenza stampa di The Smashing Machine a Venezia. “Ho realizzato film perché mi piacevano: erano divertenti, alcuni davvero buoni e con ottimi risultati, altri meno. Quello che ho capito è che avevo questo desiderio e una voce nella mia testa che diceva: e se ci fosse qualcosa in più?”
Con il film presentato a Venezia 82, Johnson (al fianco di Emily Blunt) non recita dunque nel classico biopic sportivo, ma in un vero e proprio dramma umano, impreziosito dal montaggio di Safdie. Non resta che aspettare per scoprire cosa potrà riservare la nuova collaborazione della coppia in Lizard Music.
