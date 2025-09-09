Benny Safdie e Dwayne Johnson ancora insieme per il film Lizard Music

The Rock e i ruoli drammatici

“Quando sei a Hollywood è tutto legato al box office e insegui quei risultati. Il box office nel nostro lavoro può essere davvero strepitoso e potrebbe inserirti in una categoria” ha dichiarato The Rock durante la conferenza stampa di The Smashing Machine a Venezia. “Ho realizzato film perché mi piacevano: erano divertenti, alcuni davvero buoni e con ottimi risultati, altri meno. Quello che ho capito è che avevo questo desiderio e una voce nella mia testa che diceva: e se ci fosse qualcosa in più?”

Con il film presentato a Venezia 82, Johnson (al fianco di Emily Blunt) non recita dunque nel classico biopic sportivo, ma in un vero e proprio dramma umano, impreziosito dal montaggio di Safdie. Non resta che aspettare per scoprire cosa potrà riservare la nuova collaborazione della coppia in Lizard Music.