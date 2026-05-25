WastApp, l’app per segnalare le discariche abusive

Abbiamo provato la nuova app civica che permette di segnalare e monitorare lo stato di discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Si scatta una foto, si geolocalizza, si descrivi la discarica e si invia la segnalazione

WastApp è una nuova app civica, disponibile da inizio maggio 2026, sviluppata da Jacopo Eusepi, un ingegnere ambientale sabino con a cuore il tema della sostenibilità e della cura del territorio. Si tratta di una semplice ed intuitiva web app disponibile su qualsiasi dispositivo e navigabile sia da browser web che installabile su dispositivi Windows, Mac, Android e iOS.

Le caratteristiche principali

WastApp è immediata, rapida e intuitiva. Nessuna registrazione necessaria, nessun form complesso da compilare, nessun formalismo burocratico. Non serve nemmeno averla installata, è sufficiente accedere al sito web da qualsiasi dispositivo (anche se la navigazione con installazione è consigliata) per mappare le criticità e ricevere notifiche sulla loro approvazione e risoluzione.

Il flusso

Nessuna registrazione, nessun dato personale. Si apre l'app, si scatta una o più foto, seleziona tipo, volume stimato e peso, si aggiungono eventuali note descrittive e si invia. Alla segnalazione viene associato un codice univoco (es. WST-20260520-0001) e rimane pubblica, anche dopo la sua risoluzione, cambiando status da approvata a risolta. Le segnalazioni possono essere interrogate, esportati i pdf delle proprie segnalazioni, si può navigare tra tipologie, dimensioni e statistiche dinamiche aggregate su scala locale, regionale, nazionale mentre le Heatmap evidenziano in modo intuitivo le zone più critiche.

La piattaforma tecnologica

L'applicazione è sviluppata su piattaforme completamente gratuite e mantenuta da un singolo sviluppatore indipendente. Si tratta, in particolare, di una PWA (Progressive Web App) distribuita tramite Trusted Web Activity sugli store o tramite sito web e si appoggia su infrastrutture cloud standard (Firebase, Cloudinary, Vercel, Resend) mentre i dati cartografici sono forniti da OpenStreetMap.

L'obiettivo

L'obiettivo della web app è quello di mappare le aree critiche e fornire lo strumento ai decisori ed agli attuatori al fine di ripulire, sia attraverso i gestori della raccolta dei rifiuti che tramite iniziative civiche e associazioni di categoria, il territorio. E poi fornire uno strumento operativo per individuare le aree da monitorare con maggior attenzione anche attraverso l’installazione di fototrappole.

La parola allo sviluppatore

“Cerchiamo i paradisi terrestri lontano dai posti in cui viviamo e ci rassegniamo ad osservare un mondo decadente nel quale attendiamo che qualcuno agisca al posto nostro. Quante volte ognuno di noi imbattendosi in un cumulo di rifiuti in mezzo alla natura ha pensato che fosse vergognoso? Quanti di noi avrebbero voluto fare qualcosa in quel momento rendendosi poi conto che fosse complicato anche solo segnalare la problematica? WastApp nasce proprio da questa esigenza, dal desiderio di agire mettendo a disposizione uno strumento operativo rapido ed intuitivo per mappare le criticità ed intervenire sul territorio, ripristinandone così la sua bellezza originaria. WastApp nasce nel tempo libero, da un’esigenza personale. Non è un prodotto commerciale ma è la libera espressione del senso civico e del bisogno di prendersi cura del proprio territorio. E adesso, grazie a WastApp, ognuno può fare la sua parte” .