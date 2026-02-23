Xbox, chi è la nuova Ceo Asha Sharma e cosa si propone per il futuro

Origini indiane, è laureata in business presso la University of Minnesota’s Carlson School of Management ed è stata membro dei consigli di amministrazione di The Home Depot e Coupang. La sua carriera professionale è cominciata proprio dentro Microsoft, in particolare nel marketing. Ora è tornata con grandi promesse per il futuro

Momento di grandi cambiamenti in casa Microsoft. Da qualche giorno il colosso delle nuove tecnologie ha annunciato una vera e propria rivoluzione interna visto che dopo ben 14 anni alla guida di Xbox, Phil Spencer è andato in pensione, innescando a cascata le dimissioni della presidente Sarah Bond. L'azienda ha annunciato contestualmente che sarà Asha Sharma la nuova CEO di Microsoft Gaming e di Xbox.

Il ringraziamento a Spencer

Sharma è entrata a far parte di Microsoft nel 2024 da Instacart. Fino a poco fa è stata presidente del reparto Product della divisione Core AI di Microsoft, che in precedenza era Meta. "L'anno scorso Phil Spencer ha deciso di ritirarsi dall'azienda e da allora abbiamo iniziato a parlare di pianificazione della successione", aveva scritto il CEO di Microsoft, Satya Nadella, in una lettera ai dipendenti. "Voglio ringraziare Phil per la sua straordinaria leadership e collaborazione". L'uscita di Spencer, tra l'altro, segue le dimissioni del responsabile dello sviluppo aziendale Chris Young e del CEO di GitHub, Thomas Dohmke.

Il calo nei ricavi

Lo scossone interno arriva in un periodo nel quale, per Microsoft, i ricavi derivanti dai videogiochi sono diminuiti di circa il 10% nel trimestre di dicembre 2025 rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi totali sono cresciuti di quasi il 17%. L'azienda, tra l'altro, ha scommesso 75 miliardi di dollari per espandere il proprio business nei videogiochi con l’acquisizione di Activision Blizzard nel 2023 e ha rilasciato i titoli di Call of Duty come servizio cloud. Ma le console X-box di attuale generazione non sono risultate popolari quanto quelle di Sony PlayStation o Nintendo Switch, inducendo l'azienda a ridimensionare il comparto gaming.