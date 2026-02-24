L'intesa rafforza la posizione di Amd nella competizione con Nvidia e prevede per Meta diritti di sottoscrizione fino al 10% del capitale della società californiana. L'accordo si inserisce nel maxi‑piano di investimenti di Meta, che punta a potenziare la propria infrastruttura AI con oltre 200 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2026

Meta ha raggiunto un accordo con il produttore di semiconduttori Amd - Advanced Micro Devices - per la fornitura di chip dedicati all'intelligenza artificiale, un accordo dal valore complessivo di 100 miliardi di dollari. L'operazione prevede anche la possibilità per Meta di acquisire fino al 10% del capitale della società californiana.

Un passo strategico nella sfida Amd-Nvidia

L'intesa rappresenta anche un colpo strategico per Amd nella sua rincorsa a Nvidia, leader incontrastata nel mercato delle Gpu, i microchip che alimentano la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati: nelle contrattazioni pre-mercato, il titolo Amd ha registrato un rialzo del 14%.