Natale, l'accensione degli alberi nel mondo: da New York a Parigi

Natale, l'accensione degli alberi natalizi nel mondo: da New York a Parigi. FOTO

Lifestyle fotogallery
10 foto
©Getty

Come da tradizione, tante città del mondo hanno allestito il grande albero di Natale. Decorati con addobbi e migliaia luci led, gli imponenti abeti accendono lo spirito natalizio regalando uno suggestivo spettacolo di scintille e colori. Da Milano a New York fino a Rio de Janeiro, ecco le decorazioni di tutto il mondo

