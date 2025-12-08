Natale, l'accensione degli alberi nel mondo: da New York a Parigi

Natale, l'accensione degli alberi natalizi nel mondo: da New York a Parigi. FOTO
Come da tradizione, tante città del mondo hanno allestito il grande albero di Natale. Decorati con addobbi e migliaia luci led, gli imponenti abeti accendono lo spirito natalizio regalando uno suggestivo spettacolo di scintille e colori. Da Milano a New York fino a Rio de Janeiro, ecco le decorazioni di tutto il mondo
- L'atmosfera natalizia è ormai entrata nel vivo. Come da tradizione, in tantissime città del mondo è stato allestito il grande albero di Natale. Decorati con addobbi e migliaia luci led, i grandi abeti accendono lo spirito natalizio regalando uno suggestivo spettacolo di colori. Da Milano a New York fino a Rio de Janeiro, le decorazioni per le festività 2025 hanno già preso forma animando il centro storico di ogni metropoli. (In foto: l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano)
- Come ogni anno, il Rockefeller Center di New York ospita un imponente abete decorato con oltre 50.000 luci led multicolore. Sormontato da una stella di cristalli Swarovski, l’albero è una delle attrazioni natalizie più celebri a livello mondiale. Come da tradizione, la cerimonia di accensione è stata trasmessa in diretta televisiva, con spettacoli dal vivo e celebrazioni collettive. Al termine delle festività, il legno dell’abete verrà poi riciclato e donato a Habitat for Humanity.
- A Trafalgar Square è stato allestito un grande abete norvegese, donato per l'occasione dalla città di Oslo. Alto circa 20 metri, l'albero è decorato con migliaia di luci verticali a bassa energia. Alla cerimonia di accensione hanno preso parte il sindaco di Westminster e quello di Oslo, accompagnati da cori musicali, performance, spettacoli e letture di poesie. Al termine delle Feste, l'abete verrà riciclato.
- Come ogni anno, all'interno delle Galeries Lafayette Paris Haussmann viene allestito un enorme albero di Natale. Decorato con oltre 8 chilometri di luci led e avvolto da nastri e tessuti scintillanti, l'albero parigino del 2025, è firmato dall’illustratrice Jeanne Detallante. Dedicato al tema “Il più bello dei regali”, l'albero si anima ogni mezz’ora creando un affascinante gioco di luci e musica.
- Nella capitale tedesca risplende un grande albero natalizio al centro del Gendarmenmarkt. Decorato con migliaia di luci e addobbi che creano un’atmosfera suggestiva e raffinata, il grande abete funge da punto di incontro nella piazza, tra bancarelle, concerti e spettacoli dal vivo.
Tutto intorno prende forma il mercatino natalizio berlinese che offre artigianato d’eccellenza, oggetti unici e specialità gastronomiche.
- A Madrid la Puerta del Sol si anima grazie al grande albero natalizio illuminato. La grande caratteristica riguarda l'illuminazione led efficiente, coerente con l’impegno cittadino verso un Natale più sostenibile. Attorno all’albero, il centro della città è caratterizzato da luci, decorazioni e addobbi.
- Anche la capitale portoghese si accende per le festività natalizie. Al centro di Praça do Comércio è stato allestito un abete di circa 30 metri, impreziosito da migliaia di luci led. Ad accompagnare la cerimonia di accensione, un concerto dal vivo con la cantante di fado Sara Correia e uno spettacolo di fuochi d’artificio. Per le festività, l'intera città è decorata con luminarie a basso consumo che coprono circa 182 km di strade.
- A Rio De Janeiro, la veduta dello Sugarloaf Mountain fa da cornice al gigantesco albero di Natale galleggiante nella baia di Botafogo Cove. Decorata da oltre 2,3 milioni di luci led, la creazione natalizia è visibile da gran parte della costa. Durante le festività, allo Sugarloaf prendono forma diversi spettacoli di intrattenimento e mercatini.
- Nella capitale austriaca, celebre per il suo mercatino natalizio sul Stephansplatz, è stato allestito - come da tradizione - un grande abete davanti alla cattedrale di Vienna. Circondato da bancarelle in legno, decorazioni tradizionali, l'albero illuminato trasforma il centro città in una "cartolina vivente natalizia".
- Anche quest'anno Atene inaugura le festività con il tradizionale abete in Piazza Syntagma. Alto 18 metri, l'albero è decorato con migliaia di luci led, ghirlande e decori scintillanti. A daccompagnare la cerimonia di accensione, una parata orchestrale e un concerto dal vivo. Oltre al grande albero natalizio, l’intero centro cittadino è addobbato con luci, archi, stelle e installazioni creando un’atmosfera vivace e accogliente.