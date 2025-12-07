Le 10 città più attrattive del 2025, anche due italiane in classifica

Se Parigi si conferma per il quinto anno consecutivo il centro urbano migliore secondo l'analisi di Euromonitor, anche il Bel Paese è ben rappresentato. Per stilare la lista sono stati considerati 50 parametri, suddivisi in sei macro-categorie: business e attività economiche, performance del turismo, infrastrutture, salute e sicurezza, sostenibilità e politiche del turismo. Ecco i risultati