Le 10 città più attrattive del 2025, anche due italiane in classifica

Viaggi, ci sono anche 2 città italiane tra le 10 mete più attrattive del 2025. CLASSIFICA
Se Parigi si conferma per il quinto anno consecutivo il centro urbano migliore secondo l'analisi di Euromonitor, anche il Bel Paese è ben rappresentato. Per stilare la lista sono stati considerati 50 parametri, suddivisi in sei macro-categorie: business e attività economiche, performance del turismo, infrastrutture, salute e sicurezza, sostenibilità e politiche del turismo. Ecco i risultati
- Ci sono anche due città italiane tra le prime 10 posizioni dell’indice Top 100 City Destinations stilato dalla compagnia di analisi di dati Euromonitor International, che valutando 50 diversi criteri anche quest’anno ha stilato la lista dei grandi centri urbani considerati “più attrattivi”. Ecco la classifica, dalla decima alla prima posizione.
- I 50 parametri considerati si snodano attraverso sei pilastri principali: business e attività economiche, performance del turismo, infrastrutture, salute e sicurezza, sostenibilità e politiche del turismo.
- Decima posizione per la capitale sudcoreana.
- Nono posto per l'isola-città Stato di Singapore.
- Un gradino sopra arriviamo in Spagna, con la capitale catalana Barcellona.
- Salendo ancora ecco Amsterdam.
- Appena fuori dalla top 5 una delle mete turistiche globali più gettonate di sempre, New York.
- In quinta posizione ecco la prima città italiana della top 10, Milano.
- Subito sopra Milano c'è la capitale italiana: il quarto posto è di Roma.
- Si torna in Asia per la medaglia di bronzo, Tokyo.
- L'argento è per la capitale spagnola Madrid.
- Per il quinto anno consecutivo, il primo posto è di Parigi: la Ville Lumière si conferma la meta più attrattiva anche del 2025.