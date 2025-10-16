Roma è la città europea più cercata per viaggi brevi. La classifica

A superare la soglia delle 200mila ricerche su Google per vacanze “express” sono inoltre Berlino e Dublino, rispettivamente in sesta e settima posizione con 203.020 e 200.200 clic. La capitale tedesca si distingue come meta ideale per una fuga veloce grazie al suo mix di storia e modernità, dalla Porta di Brandeburgo ai resti del Muro fino ad Alexander Platz e alla vita notturna nelle discoteche di Kreuzberg e Friedrichshain. Non è da meno la capitale irlandese dove in meno di 72 ore è possibile esplorare tempi della cultura come il Trinity College, la Cattedrale di San Patrizio o andare alla scoperta della storia della birra alla Guinness Storehouse