Roma è la città europea più cercata per viaggi brevi. La classifica

Vacanze brevi, le città europee più popolari: ai primi posti Roma e Parigi. CLASSIFICALifestyle
Introduzione
Come evidenzia un rapporto dell’European Travel Commission, oltre 6 turisti europei su 10 preferiscono spendere le proprie vacanze nel Vecchio Continente, sia in patria sia all’estero. Secondo dati dell'Eurostat, i viaggi assumono sempre più i connotati di soggiorni brevi con pernottamenti compresi, nel 56% dei casi, da uno a tre notti. Il portale specializzato TUI Musement ha stilato la classifica delle 30 città europee più cercate su Google da chi valuta una soluzione “express”. Ecco quali sono
Quello che devi sapere
L’analisi
La rilevazione ha preso in esame le ricerche condotte in rete tra agosto 2024 e luglio 2025 relative a metropoli europee con più di 150mila abitanti. Per ciascuna città sono stati sommati i termini “googlati” rappresentativi sulle vacanze brevi sia in lingua originale sia in inglese
Roma al primo posto
Stando alla classifica, Roma conquista il primo posto tra le preferenze dei viaggiatori intenzionati a spendere un fine settimana o comunque soggiorni di breve durata. Con circa 525mila ricerche la capitale italiana svetta in cima alla lista delle mete turistiche più gettonate in Europa, spinta dai suoi innumerevoli monumenti patrimonio Unesco, dal Colosseo al Vaticano, ma anche da eventi di richiamo mondiale come il Giubileo 2025
Parigi "medaglia d’argento"
Sempre sul podio, per la rilevazione di TUI Musement si piazza, al secondo posto, Parigi. Su Google la Ville Lumiére monopolizza 412.500 ricerche tra chi medita una “mini fuga” alla scoperta di bellezze senza tempo, dalla Tour Eiffel al Museo del Louvre fino ai caratteristici quartieri di Montmartre e Le Marais
Praga sul podio
La capitale della Repubblica Ceca Praga si aggiudica la “medaglia di bronzo” con circa 287mila clic. Dal castello all’Orologio astronomico fino al ponte Carlo e il quartiere ebraico: la città con il centro storico patrimonio dell'Unesco si conferma una meta ideale per un soggiorno di breve durata
Quarta Amsterdam
Un gradino sotto al podio spunta Amsterdam che totalizza poco meno di 216mila esplorazioni sul portale di ricerca Google. Anche in questo caso, la presenza di monumenti patrimonio Unesco attira visitatori curiosi di navigare sui canali che attraversano il centro storico. Musei di fama mondiale con opere dedicate a Rembrandt, Vermeer e Van Gogh così come i quartieri alternativi della capitale dei Paesi Bassi calamitano i turisti europei per soggiorni di breve durata
Quinta posizione: Barcellona
La capitale catalana si colloca a metà della “top 10” con 206mila ricerche. Barcellona ospita l’eredità dell’architetto Antoni Gaudí, visibile in luoghi iconici, dalla Sagrada Família a Casa Batlló, dalla Pedrera e al Parco Güell. Una passeggiata sulle Ramblas allietata dal clima mite che caratterizza la città in buona parte dell’anno strizza l’occhio ai turisti “mordi e fuggi”
Berlino (6°), Dublino (7°)
A superare la soglia delle 200mila ricerche su Google per vacanze “express” sono inoltre Berlino e Dublino, rispettivamente in sesta e settima posizione con 203.020 e 200.200 clic. La capitale tedesca si distingue come meta ideale per una fuga veloce grazie al suo mix di storia e modernità, dalla Porta di Brandeburgo ai resti del Muro fino ad Alexander Platz e alla vita notturna nelle discoteche di Kreuzberg e Friedrichshain. Non è da meno la capitale irlandese dove in meno di 72 ore è possibile esplorare tempi della cultura come il Trinity College, la Cattedrale di San Patrizio o andare alla scoperta della storia della birra alla Guinness Storehouse
Vienna (8°), Budapest (9°)
La capitale austriaca si colloca all’ottavo posto in classifica sfiorando quota 179mila ricerche, un gradino sopra Budapest, nona con 160.900 inserimenti del termine sul portale Google. Vienna incanta i viaggiatori per il suo patrimonio imperiale e musicale, dal Castello di Schönbrunn al complesso dell'Hofburg fino al teatro dell'Opera di Stato. Mentre la capitale ungherese attira per il "mix" tra monumenti storici come il Parlamento e il Ponte delle Catene ed esperienze uniche come i bagni termali Széchenyi e Gellért
Venezia chiude la “top 10”
Secondo il portale, l’Italia risulta l’unico Paese europeo che ospita almeno due città nella “top 10” tra le più ricercate per soggiorni brevi. Dopo il primato di Roma, in decima posizione si trova infatti Venezia, cliccata su Google circa 159mila volte
Le altre città italiane nella “top 30”
La classifica di TUI Musement ha preso in esame in totale trenta città di grande e media grandezza sparse nel Vecchio Continente. Nella "top 30" trovano spazio altre mete italiane, da Firenze (15°) a Milano e Verona, rispettivamente in ventesima e trentesima posizione, ciascuna con caratteristiche che si prestano a modalità di turismo "express"
